Nach Bruder Presleys Tod: Laura Dern unterstützt Kaia Gerber

Kaia Gerber (25) muss den wohl härtesten Verlust ihres Lebens verkraften: Ihr Bruder Presley Gerber starb am vergangenen Sonntag im jungen Alter von 27 Jahren. In diesen schweren Tagen bekommt das Model ganz persönlichen Beistand von Laura Dern (59). Wie Aufnahmen zeigen, die TMZ vorliegen, stattete die Schauspielerin Kaia einen Besuch in deren Haus im Großraum Los Angeles ab. Mit leeren Händen kam sie dabei nicht: Vor dem Anwesen holte Laura mehrere kleine Geschenktüten und einen Blumenstrauß aus ihrem Wagen.

Für den Trostbesuch hatte sich die Darstellerin schlicht gekleidet – sie trug einen schwarzen Pullover und eine blaue Jeans. Die beiden Frauen kennen sich nicht nur privat, sondern auch beruflich. Gemeinsam standen sie für die AppleTV+-Serie "Palm Royale" vor der Kamera und haben seither anscheinend den Kontakt gehalten. Laura ist allerdings nicht nur mit Kaia befreundet, sondern pflegt auch eine langjährige Beziehung mit deren Mutter Cindy Crawford (60). Damit steht sie der Familie schon seit geraumer Zeit nahe und dürfte eine der ersten Anlaufstellen in dieser Ausnahmesituation sein.

Kaia und Presley sollen ein ausgesprochen enges Verhältnis gehabt haben – Berichten zufolge waren die beiden Geschwister wie beste Freunde. Entsprechend hart trifft der plötzliche Tod ihres zwei Jahre älteren Bruders die Laufstegschönheit, wie es aus ihrem Umfeld heißt. Öffentlich hat sich Kaia bislang nicht zu dem Verlust geäußert. Presley war am vergangenen Sonntag tot in einer Reha-Einrichtung im kalifornischen Santa Monica aufgefunden worden. Die Behörden gehen dem Verdacht nach, dass eine Drogenüberdosis die Todesursache gewesen sein könnte.

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Getty Images Laura Dern, Schauspielerin

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Getty Images Kaia Gerber bei der Weltpremiere von FXs "The Shards" im SVA Theater in New York City am 27. Juli 2026

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