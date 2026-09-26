"So viel gejudged": PA Sports äußert sich zur Luna-Trennung

Rund ein halbes Jahr nach der viel diskutierten Trennung von seiner Ex-Verlobten Luna Rabea meldet sich PA Sports (36) mit deutlichen Worten zu Wort. Der Rapper und die Influencerin hatten ihr Liebes-Aus damals als gemeinsame und einvernehmliche Entscheidung dargestellt. Dennoch geben viele Fans ihm bis heute die Schuld am Ende der Beziehung. Gegen diese Vorwürfe und die damit verbundenen Urteile über seinen Charakter wehrt sich der Musiker nun in einem Statement auf Instagram. Dabei verrät er ganz nebenbei auch eine private Neuigkeit: Er hat inzwischen eine neue Frau kennengelernt und ist wieder in einer Beziehung. Offiziell bekannt gegeben hatte PA Sports seine neue Liebe bislang nicht – erst durch seine Reaktion auf die Anfeindungen im Netz bestätigt er die Romanze eher beiläufig.

Besonders von einer bestimmten Gruppe fühlt sich der Musiker seit der Trennungsnachricht verurteilt. "Ich wurde noch nie in meinem Leben so viel gejudged wie von verbitterten Frauen seit Bekanntgabe meiner Trennung. Versteht mich nicht falsch, fühlt euch nicht angesprochen. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine", stellte PA Sports klar. Dabei stellte er ausdrücklich klar, dass sich seine Aussage nicht gegen alle Frauen richte, sondern ausschließlich gegen diejenigen, die aufgrund des Liebes-Aus über seine Persönlichkeit urteilen. Welche Vorwürfe ihm dabei gemacht werden, legte er ebenfalls offen: "Ich lese Analysen zu mir: 'Das ist ein toxischer Narzisst. Der kann keine langen Beziehungen führen.'" Neuen Zündstoff habe zuletzt die Information geliefert, dass er wieder vergeben ist – obwohl er seine Beziehung nach eigener Aussage noch gar nicht publik gemacht hatte.

Der Rapper begründet seine Entscheidung zur Trennung damit, künftig mehr für sich selbst und sein persönliches Glück leben zu wollen. Von seinen Kritikern werde genau diese Haltung jedoch als Alarmsignal gewertet. "Für euch ist man nur eine Green Flag, wenn man ein totales Schoßhündchen ist, und man soll es nicht wagen, für sich selbst zu leben", ärgerte er sich. Und weiter: "Dann finden die heraus, dass ich eine Frau kennengelernt habe und in einer Beziehung bin. Ich hab's noch nicht mal bekanntgegeben [...] und genau die, die immer über Frauenpower reden, fangen dann mit Anfeindungen an. Junge, seid ihr Banane in der Birne?" Luna und PA Sports hatten ihre Beziehung zuvor öffentlich geführt und sich nach eigenen Angaben bewusst viel Zeit für die Trennung genommen. Nach dem Liebes-Aus geriet vor allem der Rapper in die Kritik.

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Instagram / pasports PA Sports, Oktober 2025

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Instagram / pasports PA Sports mit unbekannter Frau, April 2026

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Instagram / lunarabea PA Sports und Luna Rabea, Oktober 2025