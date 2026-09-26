30 und selbst Mama: Das wurde aus der Teletubbies-Baby-Sonne

Millionen Kinder kannten ihr Gesicht: Jess Smith (30) strahlte als Babysonne über den Hügeln der Teletubbies und wurde damit schon als Säugling weltbekannt. Heute ist aus dem TV-Baby eine erwachsene Frau geworden. Jess ist inzwischen 30 Jahre alt und sogar zweifache Mutter. Anfang 2024 brachte die Britin ihre Tochter Poppy Rae zur Welt, später folgte ihre zweite Tochter Daisy. Den Namen von Poppy verkündete Jess damals wenig später auf Instagram. Auf Social Media gibt Jess immer wieder kleine Einblicke in ihren Familienalltag. Die Geburt ihrer ersten Tochter hatte sie mit einer persönlichen Aufnahme verkündet, auf der Poppys winzige Hand ihren Finger umschloss. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche, aber auch Kommentare darüber, wie viel Zeit seit Jess' Auftritt bei den "Teletubbies" vergangen ist.

Ihre ungewöhnliche TV-Karriere begann dabei eher zufällig. Jess war gerade einmal neun Monate alt und befand sich für eine Untersuchung im Krankenhaus, als die Produzenten der neuen Kinderserie dort nach besonders fröhlichen Babys suchten. So kam sie schließlich zum Casting. Für ihr berühmtes Lachen sorgte ihr Vater: "Während der Aufnahme hielt mein Papa hinter der Kamera einen Teddybären hoch, um mich zum Lachen zu bringen, und ließ ein Spielzeug-Rennauto rollen, damit ich nach unten in die Kamera schaute. Und offensichtlich hat es funktioniert", erinnerte sich Jess später.

Mit dem eigentlichen "Teletubbies"-Land hatte sie damals allerdings kaum Kontakt. Auf die Frage eines Fans, ob sie den Drehort jemals selbst besucht habe, antwortete Jess später schlicht: "Ich war nicht dort." Ihr Gesicht wurde separat gefilmt und anschließend als lachende Sonne in die Serie eingebaut. Die Rolle machte sie trotzdem weltweit bekannt: In zahlreichen Ländern wurde dieselbe Aufnahme von Jess verwendet. Ab 1997 gehörte ihr Gesicht fest zur Kinderserie. Die ursprüngliche "Teletubbies"-Reihe entwickelte sich zu einem internationalen Phänomen.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po wurden rund um den Globus bekannt, während Jess als lachende Sonne über ihnen aufging. Dass ausgerechnet sie hinter dem berühmten Gesicht steckte, behielt Jess allerdings jahrelang für sich. Ihre Rolle war ihr lange unangenehm. Erst während ihres Studiums fasste sie den Mut, öffentlich darüber zu sprechen. "Früher habe ich es verheimlicht, aber nach viel Zuspruch von meinen Studienfreunden habe ich den Mut gefunden, es öffentlich zuzugeben. Ich bin die Sonne aus den Teletubbies", erklärte sie damals.

Seitdem geht Jess deutlich entspannter mit ihrer ungewöhnlichen Vergangenheit um. Sogar über vermeintliche Familienfotos musste sie schon aufklären: Ein älteres Bild, auf dem sie mit einem kleinen Mädchen zu sehen war, führte einst zu Spekulationen, sie sei bereits Mutter. Tatsächlich handelte es sich damals um ihre Nichte. Jahre später bekam Jess dann tatsächlich eigene Kinder – und ist heute Mutter von zwei Töchtern. In ihren privaten Beiträgen steht inzwischen vor allem ihr Familienleben im Mittelpunkt. Aus der berühmten "Teletubbies"-Sonne ist damit längst selbst eine Mama geworden – und zwar gleich zweifach.

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Collage: BBC, Instagram / j.smith_1995 Jess Smith als Teletubbies-Sonne und heute, Collage

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Instagram / j.smith_1995 Jess Smith, bekannt als das Teletubby-Sonnen-Baby

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BBC Die Teletubby-Sonne

Instagram / j.smith_1995 Jess Smith mit ihrem Kind im August 2025

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