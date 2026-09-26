Marius Borg Høibys Ex Juliane erkämpft sich ihr Leben zurück

Das Model Juliane Snekkestad (31) blickt nach einer harten Zeit wieder nach vorne. In einer neuen Folge des NRK-Podcasts "Utro, håp og kærlighet" sprach die Influencerin mit Moderatorin Selma Ibrahim über ihren persönlichen Neustart – und darüber, wie es aktuell um ihr Liebesleben steht. Dass es ihr heute weitaus besser geht als noch vor einiger Zeit, machte sie in dem Gespräch unmissverständlich deutlich. "Jetzt geht es mir sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass ich letztes Jahr am tiefsten, dunkelsten Punkt war, und von dort geht es ja oft wieder aufwärts. Dort bin ich jetzt angekommen", schilderte sie. Ein Jahr lang sei sie Single gewesen, inzwischen treffe sie sich aber wieder mit Männern. Ganz unkompliziert ist die Partnersuche für sie allerdings nicht.

Mögliche Partner wissen durch ihre öffentliche Vergangenheit oft schon vorab viele private Dinge über sie – auch über die belastendsten Kapitel ihres Lebens. Juliane ist sich bewusst, dass sie selbst an die Öffentlichkeit herangetreten ist. Nichtsdestotrotz empfindet sie die Situation als schwierig. "Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass so viele Menschen bereits das Brutalste aus meinem Leben kennen. Und das kann ein bisschen frustrierend sein", gestand sie im Podcast. Auch ihre Verlobung war 2023 bekannt geworden, endete später aber mit der Trennung. "Es ist natürlich klar, dass sich das, was man durchgemacht hat, festsetzt. Das hat wohl dazu geführt, dass ich eine völlig andere Sicht auf die Liebe habe", resümierte sie. Für die Situation fand sie trotz alledem klare Worte: "Es ist sehr schön, dass man sein Leben zurückerobert."

Einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte Juliane vor allem durch ihre Beziehung mit Marius Borg Høiby (29), mit dem sie von 2018 bis zur Trennung 2022 zusammen war. Später war sie als Geschädigte Teil der Ermittlungen gegen ihren Expartner. Gegen Marius stand die Anschuldigung der Misshandlung in einer engen Beziehung im Raum, die er bestritt. Er wiederum warf Juliane Gewalt vor – was diese ebenfalls zurückwies. Im Sommer 2025 wurde sein Verfahren eingestellt, im März 2026 erklärte sie jedoch, eine erneute Prüfung anzustreben. In einem früheren Podcastgespräch hatte das Model erst unter Tränen geschildert, wie sehr sie die juristische Aufarbeitung und die psychischen Folgen der vergangenen Beziehung belasteten.

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Instagram / julianesnekkestad Juliane Snekkestad, norwegische Influencerin

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Getty Images Marius Borg Høiby mit seiner Ex-Freundin Juliane Snekkestad, 2019

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo

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