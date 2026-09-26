Sydney Sweeney trägt Halskette mit Scooter Brauns Initialen

Sydney Sweeney (29) setzt in der neuen Kampagne ihrer Dessousmarke Syrn auf ein auffälliges Schmuckstück. Beim Shooting trägt die Schauspielerin eine filigrane goldene Halskette, an der die Buchstaben "SB" hängen. Auf den von Syrn auf Instagram geposteten Bildern sind die Initialen klar an ihrem Hals zu erkennen. Auch bei einem Spiegelselfie ist Sydney mit derselben Kette zu sehen. Eine Erklärung für die beiden Buchstaben liefern bislang weder die Euphoria-Darstellerin noch ihr Unternehmen. Allerdings passen sie genau zu den Initialen von Scooter Braun (45). Mit dem Unternehmer zeigte sich Sydney in den vergangenen Monaten immer häufiger in der Öffentlichkeit.

Laut People kamen sich die beiden im Sommer 2025 bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) in Venedig näher. Im September hieß es zunächst, sie würden sich unverbindlich treffen. Die Schauspielerin soll nach dem Ende ihrer Verlobung mit Jonathan Davino eigentlich keine neue Partnerschaft gewollt haben. "Als Sydney Scooter kennenlernte, war sie nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Und das meinte sie wirklich so. Sie hatte ihre Verlobung beendet. Sie wollte ihr Leben wirklich vereinfachen und nicht komplizierter machen", erzählte ein Insider dem Magazin. Eine weitere Quelle fasste die Entwicklung wie folgt zusammen: "Sie waren zuerst Freunde, und dann ist es irgendwie einfach passiert."

Mittlerweile zeigen die beiden ihre Beziehung wesentlich offener. Zu Sydneys Geburtstag am 12. September bezeichnete Scooter ihre Beziehung auf Instagram als "echte Partnerschaft". Dazu schrieb er: "Du bringst mich dazu, stärker zu lächeln, lauter zu lachen, mehr Abenteuer zu erleben und größer zu träumen." Sydney hatte ihn zuvor im Juni an seinem Geburtstag als "den Mann mit dem größten Herzen, den ich kenne" gewürdigt. Bei den beiden könnte es sogar noch schneller als gedacht in Richtung des nächsten Schritts gehen. Vor einer Woche berichtete Page Six, Scooter habe bereits eine Hochzeit im Blick. Ob die besagte Kette nun tatsächlich ihm gewidmet ist, bleibt weiterhin unklar.

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Getty Images Sydney Sweeney bei der 5th Annual Academy Museum Gala in Los Angeles

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Imago Scooter Braun und Sydney Sweeney genießen eine romantische Gondelfahrt in Venedig

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Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun beim NBA-Finals-Spiel der Spurs gegen die Knicks in San Antonio