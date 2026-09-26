Verlobung gefaked für "Let's Dance"? Paola Maria wehrt sich

Paola Maria (32) muss sich in einer Instagram-Fragerunde mit einem heiklen Verdacht auseinandersetzen. Ein Follower wollte von der Social-Media-Bekanntheit wissen, wann sie und ihr Partner Alexander Thoss heiraten würden – und ob der Heiratsantrag möglicherweise nur im Zusammenhang mit ihrer damaligen Teilnahme an Let's Dance erfolgt sei. Die Unterstellung einer inszenierten Verlobung wollte Paola so nicht stehen lassen und stellte in ihrer Story deutlich klar, dass sie private Meilensteine niemals für Klicks vortäuschen würde. "Mir ist bewusst, dass es Menschen gibt, die für Aufmerksamkeit vieles faken oder inszenieren", schrieb sie und fügte hinzu: "Aber wer mich kennt, weiß, dass ich niemals eine Verlobung, eine Schwangerschaft oder etwas in dieser Richtung erfinden oder inszenieren würde, nur um Aufmerksamkeit zu bekommen."

Paola beantwortete in der Fragerunde auch andere Fragen und gab ihrer Community einen Einblick hinter die Kulissen. Ihr momentanes Leben fasste sie mit den Worten "Stressig, chaotisch, einnehmend, Liebe" zusammen. Warum es aktuell eher ruhiger auf ihrem Profil ist, erklärte sie ebenfalls: "Momentan nimmt mich mein Privatleben ziemlich ein und es bleibt leider weniger Zeit für alles andere." Die Influencerin gestand außerdem, dass sie sich selbst häufig hinten anstellt. "Ich glaube, ich muss auch erst wieder lernen, mir bewusst Zeit für mich selbst zu nehmen. Ich stelle so oft alle anderen an erste Stelle und vergesse mich dabei manchmal selbst", schilderte sie. Ihrer Community versprach sie, dass sich das bald wieder ändern soll: "Ich hoffe sehr, dass ich ganz bald wieder mehr mit euch teilen kann – denn ich vermisse es wirklich sehr!"

Die Verlobung von Paola und Alexander liegt bereits einige Zeit zurück. Damals, im März 2025, hatte die Netz-Bekanntheit die News voller Freude mit ihren Fans geteilt. Sie postete Fotos, die nach purer Romantik aussahen, und schrieb dazu: "Future Mrs. Thoss". Auf den Bildern war zu sehen, wie Alexander ihr einen Kuss auf die Wange gab. In der Hand hielt er einen riesigen Strauß roter Rosen, während Paola stolz ihren Ring in die Kamera hielt. Passend dazu trug sie ein weißes Kleid, doch das schönste Accessoire war wohl ihr überglückliches Lächeln.

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Instagram / paola Paola Maria, Influencerin

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Instagram / paola Paola Maria und Alexander Thoss im Juni 2025

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Instagram / paola Alexander Thoss und Paola Maria bei ihrer Verlobung, März 2025