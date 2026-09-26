Prinz William betrachtete Harry schon 2019 als "verloren"

Schon lange vor dem offiziellen Bruch soll Prinz William (44) seinen Bruder Prinz Harry (42) innerlich abgeschrieben haben. Wie Mirror-Royalexperte Russell Myers jetzt in seinem Buch "William and Catherine: The Intimate Inside Story" schildert, war es bereits 2019 so weit. Auslöser soll die ITV-Dokumentation über die Südafrikareise von Harry und Herzogin Meghan (45) gewesen sein. Das Werk habe dem Thronfolger unfreiwillig die Augen geöffnet: William habe damals trotz eigener Versuche, seinem Bruder beizustehen, den Eindruck gewonnen, dass Harry "paranoid" und nicht mehr zu retten sei.

Eine Person aus dem Umfeld des Prinzen von Wales beschreibt dessen damalige Gefühlslage in dem Buch mit deutlichen Worten: "Er hatte das Gefühl, dass er irgendwann auf dem Weg – vielleicht lässt sich nicht einmal sagen, wann – seinen Bruder verloren hatte." Ein konkreter Zeitpunkt für diese Entfremdung lasse sich demnach gar nicht mehr benennen. Die Ausstrahlung habe William lediglich vor Augen geführt, wie weit die Brüder bereits auseinandergedriftet waren.

In der Dokumentation hatten Harry und Meghan mit dem Moderator offen über ihre Lage innerhalb der Royal Family gesprochen. Meghan gestand damals, dass es ihr nicht gut gehe. Harry wiederum äußerte sich über sein Verhältnis zu seinem Bruder und erklärte, die beiden befänden sich auf "unterschiedlichen Wegen". Laut dem Royalexperten wurde William und Prinzessin Kate (44) durch die Sendung klar, wie stark sich die Beziehung zu Harry verändert hatte. Die dem Thronfolger nahestehende Quelle geht in dem Buch noch weiter und behauptet über Harrys damaligen Zustand: "Er wurde paranoid, wütend, obsessiv und blieb fest in der Vergangenheit verwurzelt. Es besteht kein Zweifel daran, dass Harry zumindest zu dieser Zeit viel Liebe und Unterstützung zur Verfügung stand."

Eine persönliche Annäherung zwischen den Brüdern blieb seither aus. Während Harry den Kontakt zu seinem Vater König Charles III. (77) zuletzt wieder intensivierte, gilt das Verhältnis zum Prinzen von Wales weiterhin als zerrüttet. Anfang Juli besuchte der Herzog von Sussex gemeinsam mit Meghan sowie den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) den Monarchen in dessen Privatresidenz Highgrove. Für Charles war es das erste persönliche Wiedersehen mit seinen Enkelkindern seit 2022. Anzeichen für eine vergleichbare Versöhnung zwischen Harry und William gibt es bislang jedoch nicht.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, 2022

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Getty Images Bei einem Besuch des Bute Shinty Club: Prince William und Catherine, Princess of Wales, auf der Isle of Bute

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017