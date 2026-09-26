Sextalk: Barbara Schöneberger plaudert über pikantes Thema

In der Freitagsausgabe der "NDR Talk Show" ging es deutlich schlüpfriger zu als gewohnt. Barbara Schöneberger (52) und ihre Co-Moderatorin Bettina Tietjen (66) begrüßten im Hamburger Studio unter anderem die Sexualberaterin Jill Tammling, die Komikerin Ilka Bessin (54) und den Wissenschaftsjournalisten Dirk Steffens – und mit dieser Runde drehte sich das Gespräch schnell um Orgasmen, guten Sex und kuriose Fakten rund um das männliche Geschlechtsteil. Lange Vorreden gab es dabei nicht: Die Moderatorin kam direkt auf das pikante Thema zu sprechen und fragte die Expertin, mit welchen Anliegen Ratsuchende normalerweise zu ihr kommen. "Was wird dir immer als erste Frage gestellt? Ist es wie bei einem Zahnarzt, dass man sagt: 'Guck mal, hier ...'", fragte sie. Jill konterte passend zur lockeren Stimmung: "Manchmal ist es sehr direkt, um einfach zum Punkt zu kommen. Am besten zum Höhepunkt ..."

Eine Frage begegnet der Beraterin in ihrem Job offenbar besonders häufig: "Wie kann ich überhaupt zum Orgasmus kommen?" Barbara zeigte sich überrascht darüber, dass dieses Thema die Menschen noch immer so stark beschäftigt. Daraufhin wollte die Moderatorin wissen, ob guter Sex tatsächlich erlernbar sei oder vielmehr von einer persönlichen Begabung abhänge. Jill hatte darauf eine eindeutige Antwort: "Man kann sexuell immer lernen – ob in einer Partnerschaft oder Affäre. Man muss es nur wollen." Ilka wiederum vermutete hinter so mancher Schwierigkeit vor allem ein Gefühl: Scham. Die Komikerin hatte deshalb einen ganz eigenen Ratschlag für die Runde parat. "Vielleicht sollten wir alle mal das Licht anlassen und uns nackt angucken", schlug sie vor. Das Studiopublikum quittierte den Vorstoß mit viel Applaus.

Für den wohl kuriosesten Moment des Abends sorgte Dirk mit einem Ausflug in die Tierwelt. Der Naturfilmer erklärte, dass fast alle männlichen Tiere einen Penisknochen besitzen – nur der Mensch habe diesen im Laufe der Evolution verloren. "Für Männer ist das ein Riesending. Oder eben auch nicht ...", scherzte er in der Sendung. Anschließend legte er mit einem Fakt über Enten nach: Männliche Tiere hätten ein überraschend langes Geschlechtsorgan. "Unglaublich, was ein Erpel alles ausfahren kann", sagte er an Barbara gewandt. Daraufhin konnten sich weder die Moderatorin noch die übrigen Anwesenden ein Lachen verkneifen. Auch Ilka reagierte prompt und sorgte mit einer scherzhaften Bemerkung für einen weiteren humorvollen Moment: "Ich kann kein Tier mehr normal angucken. Bei jeder Ente, die ich treffe, werde ich denken: Wow!"

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Imago Barbara Schöneberger, September 2026

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Imago Ilka Bessin, September 2026

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Getty Images Bettina Tietjen, Moderatorin