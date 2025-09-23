Sommer ade: Mareile Höppner teilt seltenen Familienmoment

Mareile Höppner (48) hat ihre Fans mit einem seltenen Einblick in ihr Privatleben überrascht. Die Moderatorin teilte auf Instagram ein Selfie, das sie gemeinsam mit einem ihrer Kinder zeigt. Aufgenommen wurde das Bild offenbar auf einem Bootsausflug, den sie am vergangenen Wochenende auf einem der Seen rund um Berlin genoss. Sie selbst trägt ein grünes Kleid mit weißen Punkten und eine große Sonnenbrille, während sich ihr Kind, dessen Gesicht durch ein Emoji unkenntlich gemacht wurde, in eine Decke und einen Kapuzenpullover gehüllt, auf einer Sitzbank entspannt. "Es fühlt sich ein bisschen nach Sommerabschied an – aber herrlich war es", schrieb Mareile in dem zugehörigen Post und wünschte ihren Followern einen "fröhlichen Montag".

Neben dem Selfie präsentierte die 48-Jährige ihren Fans auch weitere Eindrücke des gelungenen Ausflugs. Sie zeigte sich mit den Füßen im Wasser stehend, das letzte Sonnenlicht genießend, sowie den malerischen Sonnenuntergang über dem See. Doch gerade das Bild mit ihrem Kind ist ein selten persönlicher Moment, den die Moderatorin öffentlich gemacht hat. Mareile hat ihren Wohnsitz in Berlin und pendelt regelmäßig zwischen dort und ihrem Arbeitsplatz in Köln. Normalerweise gibt sie nur sehr wenig über ihr Familienleben preis und schützt ihre Kinder konsequent vor der Öffentlichkeit. Sie hatte in der Vergangenheit aber betont, dass sie diesen Aufwand auf sich nimmt, weil sie es für wichtig hält, ihren Kindern Stabilität zu bieten.

Obwohl sie solche Einblicke nur selten gewährt, steht Mareile regelmäßig im Rampenlicht und begeistert ihre Fans nicht nur mit ihrer Arbeit, sondern auch mit ihrer Ausstrahlung. In Interviews sprach sie bereits darüber, wie sehr sie es genießt, als Frau und Mutter zu wachsen. Sie betont, dass sie sich in ihrem Leben noch nie so wohlgefühlt habe wie jetzt. "Ich finde es total wichtig, dass man auch zeigt, dass sich Frauen ganz toll weiterentwickeln. [...] Ich habe mich in meinem Körper noch nie so wohlgefühlt wie jetzt", verriet sie im Promiflash-Interview.

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner, Moderatorin

Instagram / mareilehoeppner_official Mareile Höppner im März 2024