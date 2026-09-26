Dianas Bruder nennt König Charles ein "bockiges Kleinkind"

Im Buch "Swan Song. Diana, meine Schwester" rechnet Charles Spencer (62) mit seinem ehemaligen Schwager König Charles III. (77) ab. Besonders eine Szene aus dem Jahr 1992 ist brisant: Wie die Kronen Zeitung aus dem Werk zitiert, schildert der Bruder von Prinzessin Diana eine Begegnung bei der Trauerfeier für seinen Vater. Der damalige Thronfolger habe den trauernden Spencer angesprochen: "Du hast so ein Glück!" Auf Nachfrage habe Charles präzisiert: "Weil du so früh erbst, meine ich." Anschließend habe sich der damalige Prinz Charles darüber beklagt, mit 43 Jahren noch immer nichts geerbt zu haben und von seinen Eltern weiterhin wie ein kleines Kind behandelt zu werden. "Bei diesen Worten stampfte er mit dem Fuß auf, sodass er mich, offen gesagt, in der Tat an ein kleines Kind erinnerte, und zwar an ein ziemlich bockiges", schreibt Charles Spencer.

1992 war Queen Elizabeth II. (†96) noch amtierende Monarchin und ihr ältester Sohn wartete bereits seit Jahrzehnten auf seine spätere Rolle als König. Der Palast äußerte sich zu der Passage im Buch nicht unmittelbar, reagierte aber indirekt auf eine andere Stelle des Buches. "Seine Majestät ist sich gewahr, dass die brüderliche Trauer die Vernunft trüben, die Urteilsfähigkeit beeinträchtigen und die Erinnerung einfärben kann auf eine Weise, die andere nicht nachvollziehen können, selbst viele Jahre nach so einem Verlust", ließ ein Palastsprecher verlauten. Damit stellt der Palast Spencers Erinnerungen im Zusammenhang mit seiner Trauer grundsätzlich infrage – die konkrete Szene von 1992 wird darin weder bestätigt noch dementiert. Charles kommentierte dies in einem Interview wie folgt: "Ich kann Ihnen hier und jetzt sagen: Das sind genau die Worte, die er gesagt hat."

Rund 29 Jahre nach dem Unfalltod seiner Schwester sorgt der neunte Graf Spencer mit seinen Memoiren für weitere Schlagzeilen. Denn darin finden sich noch mehr persönliche Erinnerungen und Erzählungen über Dianas Leben und auch ihren damaligen Ehemann. So schildert der Autor unter anderem, der damalige Prinz Charles habe seiner Verlobten Diana am Abend vor der Hochzeit im Juli 1981 gesagt, dass er sie nicht so liebe, wie sie es sich erhofft habe. Am nächsten Tag gaben sich die beiden in der Londoner St Paul's Cathedral das Jawort – vor einem weltweiten Millionenpublikum an den Bildschirmen. Mit seinen Schilderungen rückt Spencer damit erneut das schwierige persönliche Verhältnis zwischen seiner Schwester, ihrem Ex-Ehemann und ihrem engsten familiären Umfeld in den Mittelpunkt.

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026

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Getty Images König Charles III. bei einem Besuch mit Königin Camilla im Community-Hub The Warehouse in Newtownards

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Getty Images Charles Spencer im Mai 2024