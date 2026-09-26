Prinz Harry verrät: So geht's Archie & Lilibet in der Schule

Prinz Harry (42) hat nun einen kleinen Einblick in den neuen Familienalltag gegeben: Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sollen sich an ihrer neuen Schule inzwischen pudelwohl fühlen, wie er im Gespräch mit dem kanadischen Sender CTV verriet. Der Herzog von Sussex erklärte, seine beiden Kinder seien dort "glücklich". Seit Anfang September drücken der Siebenjährige und die Fünfjährige in ihrer neuen Heimat die Schulbank. Für die Familie ist das ein großer Schritt: Nach sechs Jahren in Kalifornien kehrten Prinz Harry, Herzogin Meghan (45) und ihre Kinder im August 2026 nach Großbritannien zurück. Mittlerweile soll die Familie in den Cotswolds außerhalb Londons leben, wie das Magazin Bunte berichtet.

Für Harry selbst scheint sich die Rückkehr ebenfalls gut anzufühlen. Seit dem Umzug zeigte sich der Prinz bereits bei mehreren öffentlichen Terminen und sprach gegenüber CTV begeistert über sein neues Leben in seiner früheren Heimat: "Bisher ist es großartig. Es ist toll, zurück auf britischem Boden zu sein." Warum sich die Familie nach sechs Jahren in den USA ausgerechnet jetzt für einen Neustart in Großbritannien entschied, ließ Harry allerdings offen. Im Interview sprach er lediglich von "vielen Gründen", die zu der Entscheidung geführt hätten.

Bei Archie und Lilibet lief der Neustart allerdings nicht ganz so reibungslos ab. Die Geschwister starteten zunächst an einer Schule in den Cotswolds, mussten diese jedoch bereits nach zwei Tagen wieder verlassen. "Es ist wirklich schade, denn sie liebten die Schule, die Kinder und deren Eltern über alles", verriet eine Quelle zuvor gegenüber Hello. Als Gründe für den schnellen Wechsel sollen vor allem die Entfernung und der starke Verkehr gegolten haben, die den Sicherheitsaufwand für die Familie erschwerten. An der neuen, näher gelegenen Schule scheinen sich die beiden inzwischen jedoch richtig wohlzufühlen.

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry am 18. September 2026 in Birmingham, England

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry, Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie