Früherer "The Voice Kids"-Star Molly Sue Horn ist verlobt

Bei Molly Sue Horn (26) gibt es nun gleich doppelten Grund zur Freude: Die Sängerin hat sich verlobt und macht dabei eine ganz besondere Ausnahme. Erstmals zeigt sie ihren Partner Benjamin öffentlich und präsentiert zugleich stolz ihren Verlobungsring. Den romantischen Antrag teilte Molly jetzt mit ihrer Community auf Instagram. In einer Bilderreihe sind die beiden an einem traumhaften Strand zu sehen. Während Molly in einem langen weißen Kleid strahlt, geht ihr Partner vor ihr auf die Knie und stellt ihr die entscheidende Frage. Zu den Aufnahmen schreibt sie: "Hard launche den Mann hinter den Liebesliedern, die ihr bisher noch nicht gehört habt."

Als wäre der Verlobungspost nicht schon emotional genug, legt Molly direkt noch einmal nach. In einem weiteren Reel hält sie den Antrag und ihre unmittelbare Reaktion darauf fest. Von der anfänglichen Freude bleibt dabei nicht lange etwas übrig, denn schon wenig später fließen bei Molly die Tränen. "Vom glücklichsten Mädchen auf der Welt zu unkontrollierbarem Schluchzen in Sekunden", schreibt sie zu dem emotionalen Clip. Ihre Fans lassen sich von ihrer Freude offenbar direkt anstecken: Unter den Beiträgen sammeln sich zahlreiche Glückwünsche und Herz-Emojis.

Bekannt wurde Molly durch ihre Teilnahme an The Voice Kids. In der Castingshow überzeugte sie mit ihrer Stimme und schaffte es bis ins Halbfinale. Später durfte sie ihr Können außerdem beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest unter Beweis stellen. Mit ihrem Song "Optimist (Ha Ha Ha)" konnte sie zahlreiche Fans begeistern, musste sich am Ende jedoch Sarah Engels (33) mit "Fire" geschlagen geben. Seitdem hat sich Molly eine treue Community auf Social Media aufgebaut. Nach ihren musikalischen Erfolgen scheint die Sängerin jetzt privat ihr großes Glück gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollysuehorn Molly Sue Horn, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mollysuehorn Molly Sue Horn, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mollysuehorn Molly Sue Horn, Sängerin

Anzeige