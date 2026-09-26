Süß: Darum wird Jonathan Owens gern "Mr. Biles" genannt

Mit seinem Spitznamen "Mr. Biles" kann Jonathan Owens (31) inzwischen gut leben, mehr noch: Er versteht die Bezeichnung als Kompliment. Im Gespräch mit The Athletic erklärte der Footballspieler, darin keineswegs eine Geringschätzung seiner eigenen sportlichen Laufbahn zu sehen. Vielmehr sei der Name eine Anerkennung für die Erfolge seiner Ehefrau Simone Biles (29). Gleichzeitig empfindet Jonathan den Spitznamen auch als Bestätigung seiner eigenen Person. "Ich sehe es als Zeichen von Respekt an: Man sieht, wer meine Frau ist. Das sagt auch viel über mich aus. Über mein Selbstbewusstsein und darüber, wer ich als Mensch bin, dass sie sich entschieden hat, mit mir zusammen zu sein", erklärte er. Anschließend fügte er hinzu: "Es ist Respekt, denn als Mann in diesem Bereich gehört die Partnerin zu den Dingen, nach denen man beurteilt wird. Das sagt viel über das eigene Selbstbewusstsein aus." Seit 2023 sind der Sportler und die Turnerin verheiratet.

Ausgerechnet dieser Spitzname stand 2023 allerdings im Zentrum einer heftigen Onlinekontroverse. Jonathan hatte damals in einem Podcast erzählt, dass er vor dem Kennenlernen nicht gewusst habe, wer Simone überhaupt ist. Für zusätzliche Kritik sorgte seine Aussage, Männer seien in einer Beziehung der "Hauptpreis". Den anschließenden Shitstorm bekam er zunächst gar nicht mit, weil seine Benachrichtigungen ausgeschaltet waren. Erst Simone machte ihn auf die Reaktionen bei Instagram aufmerksam. "Das war das erste Mal, dass ich wirklich, wirklich in der Öffentlichkeit stand und Leute versucht haben, gegen mich zu schießen – 'Oh, du bist Mr. Biles!' – und solche Sachen", erinnerte er sich gegenüber The Athletic. Als eher zurückhaltender und privater Mensch habe ihn die öffentliche Kritik zunächst stark getroffen: "Durch all die Kritik wird man zunächst fast zu einer Hülle seiner selbst." Simone habe ihm damals geraten, die negativen Stimmen schlicht als Lärm auszublenden. Heute blickt er deutlich gelassener auf die Episode zurück: "Man nimmt das Gute mit dem Schlechten, und am Ende des Tages lebe ich meinen Traum."

Wie sehr Simone ihren Mann auch öffentlich unterstützt, war im Oktober 2025 im Chicagoer Soldier Field Stadium zu sehen. Bei der Partie von Jonathans damaligem Team, den Chicago Bears, gegen die New Orleans Saints verfolgte sie das Spiel von der Tribüne aus und setzte dabei auf einen besonders persönlichen Fanlook. Ihr Minirock war aus einem Footballtrikot gefertigt und trug den Nachnamen ihres Partners sowie seine Rückennummer 36. Die Bears entschieden die Begegnung für sich. Mit ihrem Outfit zeigte die Olympiasiegerin zugleich, wie eng sie die sportliche Karriere ihres Mannes begleitet.

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Instagram / simonebiles Simone Biles und Jonathan Owens im Februar 2025

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Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, November 2024

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Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles, Mai 2025