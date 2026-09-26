Das war Tom und Bill Kaulitz' "größter" Karrierefehler

Tokio Hotel feiern ihr 25-jähriges Bandjubiläum und nutzen den Anlass für einen gemeinsamen Blick zurück. In ihrem neuen Podcast "Zugabe im Tokio Hotel" lassen Bill Kaulitz (37), Tom Kaulitz (37), Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38) die vergangenen Jahre Revue passieren – und sprechen dabei auch über Entscheidungen, die sie heute anders treffen würden. Besonders ihr Durchbruch in den USA Ende der 2000er-Jahre beschäftigt die Musiker. 2008 gewann die Band bei den "MTV Video Music Awards" einen "Moonman" als bester Newcomer und setzte sich Tom zufolge unter anderem gegen Katy Perry (41), Taylor Swift (36) und Miley Cyrus (33) durch. Statt den Erfolg zu nutzen und ihre Karriere in den USA weiter voranzutreiben, kehrten die vier jedoch nach Europa zurück. "Das ist wahrscheinlich der größte Fehler, den wir in unserer Karriere gemacht haben", resümiert Georg heute.

Damals standen Tokio Hotel beim US-Label Interscope unter Vertrag und hätten ihren gerade beginnenden Erfolg in den Vereinigten Staaten nach eigener Einschätzung deutlich stärker ausbauen können. Rückblickend ärgert Bill vor allem, dass die Band den Schritt über den Atlantik nicht früher wagte: "Dass wir erst so spät dahingezogen sind. Wir hätten schon viel früher dahinziehen sollen." Im Podcast verraten die Musiker außerdem erstmals, dass ihnen das Label damals sogar eine eigene Realityshow angeboten hatte. Dafür sollten die vier gemeinsam in ein komplett mit Kameras ausgestattetes Haus ziehen und sich auf ihrem Weg vom Newcomer zum möglichen Durchbruch in Amerika begleiten lassen. Tokio Hotel lehnten jedoch ab, weil sie in Europa längst große Hallen füllten und in den USA nicht wieder ganz von vorne anfangen wollten. Tom sieht diese Entscheidung heute als ihren größten Karrierefehler. "Das haben wir, glaube ich, noch nie jemandem gesagt", ergänzt Bill.

Zwei Jahre nach ihrem Award-Gewinn wagten zumindest Bill und Tom schließlich den Schritt über den Atlantik: 2010 verlegten die Zwillinge ihren Lebensmittelpunkt in die USA und leben inzwischen seit 16 Jahren in Los Angeles. Dem Umzug vorausgegangen war eine belastende Zeit in Deutschland. Ein obsessiver Fan war in die damalige Hamburger Villa der Brüder eingedrungen und hatte dort ihre persönlichen Sachen durchwühlt. Für Tom war der Neustart in Amerika deshalb nicht nur mit Blick auf die Karriere, sondern auch auf sein persönliches Wohlbefinden die richtige Entscheidung. Bei aller Selbstkritik über verpasste Chancen und Entscheidungen, die die Musiker heute anders treffen würden, blickt Bill dennoch ohne Reue auf die vergangenen 25 Jahre zurück. Sein Fazit fällt entsprechend versöhnlich aus: "Rückblickend ist alles genauso gelaufen, wie es sein sollte."

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Getty Images Tokio Hotel, Dezember 2023

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Getty Images Tokio Hotel im Jahr 2006

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023