Fernbeziehung: Vanessa Borck ist wieder glücklich vergeben

Vanessa Borck (29) ist wieder vergeben – und das, obwohl sie zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht auf der Suche war. Die 29-jährige Influencerin, bekannt aus der RTL-Dating-Show Princess Charming, hat jetzt gegenüber Bild verraten, dass sie frisch verliebt ist. Kennengelernt hat sie ihre neue Partnerin im Januar 2026 in einem Club – ausgerechnet kurz vor dem Start ihrer eigenen YouTube-Kuppelshow "Nessi in Love". Den Namen ihrer Freundin wollte sie zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht nennen, plant aber, sie in der dritten Folge ihrer Show, die bereits abgedreht ist, am 24. Mai zu zeigen. Vanessa erklärt: "Wir mussten natürlich erst mal überlegen, wie wir damit umgehen und wann wir das erzählen möchten."

Der Weg zur Beziehung verlief dabei alles andere als geradlinig. Zwar fanden die beiden sich von Anfang an attraktiv, doch mehr war zunächst nicht dabei. Als die neue Bekanntschaft sich wenige Tage später bei Vanessa meldete, erklärte die Influencerin, dass bald die Dreharbeiten für ihre Datingshow beginnen würden – danach folgte wochenlang Funkstille. Erst als ihre heutige Freundin sie erneut kontaktierte, wurde es ernst: "Wir haben es einfach beide in dem Moment gefühlt", erinnert sich Vanessa. Eine Herausforderung bleibt jedoch bestehen: Die beiden führen eine Fernbeziehung. "Ich merke, wie weh Liebe tun kann, wenn plötzlich Entfernung dazwischenliegt. Wie sehr man jemanden vermissen kann", sagt sie dazu. Auch Tochter Livi hat die neue Partnerin bereits kennengelernt. Der erste Kontakt verlief laut Vanessa völlig unkompliziert: "Livi hat direkt am ersten Tag mit ihr eine Höhle gebaut, sie haben zusammen geturnt und es hat einfach total natürlich funktioniert."

Für Vanessa ist das neue Liebesglück offensichtlich ein wichtiger Neuanfang. Gegenüber Bild beschreibt sie ihre Gefühle mit deutlichen Worten: "Ich hätte ehrlich nicht gedacht, dass ich jemals wieder jemanden so lieben kann und vielleicht noch wichtiger: dass ich mir selbst erlaube, wieder so zu lieben." Zuletzt war sie mit Ina Borck (30) verheiratet, zu der sie allerdings seit Längerem keinen Kontakt mehr hat und über die sie sich auch öffentlich nicht mehr äußern möchte.

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RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

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RTL Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

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Instagram / coupleontour Nessi und Ina von Coupleontour, September 2024

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