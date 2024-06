Begeistert: Travis Kelce schwärmt von Prinzessin Charlotte!

Travis Kelce (34) hat normalerweise nur Augen für seine Partnerin Taylor Swift (34). Auf einem Konzert in London stahl allerdings eine ganz andere Person seine Aufmerksamkeit: Prinzessin Charlotte (9). Gemeinsam mit Papa Prinz William (42) und Bruder Prinz George (10) stattete das junge Mädchen der "The Eras"-Tour einen Besuch ab – ganz zur Begeisterung des NFL-Spielers und seines Bruders. In dem Podcast "New Heights" resümieren Jason Kelce (36) und Travis ganz aufgeregt das Aufeinandertreffen zwischen ihnen und den Royals. "Ich muss sagen, Prinz William war fantastisch, aber das Highlight war Prinzessin Charlotte. Prinz George war auch großartig. Aber sie war so verdammt bezaubernd", erzählt Jason und erhält prompt Travis' Zustimmung: "Ja, das war sie. Sie war ein Superstar."

Für die beiden Brüder war es eine aufregende Situation, die Royals zu treffen. Sie gestehen, zu Beginn nicht gewusst zu haben, wie sie sich der britischen Königsfamilie gegenüber zu verhalten haben. "Es war ein absolutes Vergnügen, sie zu treffen. Ich war mir nicht sicher, ob ich mich vor ihnen verbeugen, knicksen oder einfach ein amerikanischer Idiot sein und ihnen die Hand schütteln sollte", berichtete Travis. Auf jeden Fall habe sich der Footballspieler dazu entschieden, den britischen Thronfolger mit "Eure Königliche Hoheit" anzusprechen.

Aber nicht nur die kleine Charlotte zog auf Taylors Konzert die Aufmerksamkeit auf sich – auch ihrem Vater William wurde reichlich Beachtung geschenkt! Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) feierte an diesem Tag nämlich seinen 42. Geburtstag und ließ es auf der Tribüne ordentlich krachen. Wie auf einem Video zu sehen war, schwang der Brite zum Song "Shake It Off" ordentlich das Tanzbein und bewegte seinen Körper passend zum Lied.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason und Travis Kelce im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Travis' Schwärmerei verstehen? Na logisch! Prinzessin Charlotte ist so ein süßes Kind. Nee, ich finde es etwas übertrieben... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de