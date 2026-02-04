Kehrt Bollywood-Traumpaar Priyanka & Shah Rukh Khan zurück?

Der Traum vieler Bollywood-Fans könnte wahr werden: Priyanka Chopra (43) und Shah Rukh Khan (60) wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Spekulationen über eine Rückkehr der beiden in den nächsten Teil der beliebten "Don"-Filmreihe sorgen aktuell für viel Begeisterung. Als Priyanka jüngst in einem Interview mit dem Portal ScreenRant gefragt wurde, ob sie in "Don 3" oder "Krrish 4" mitspielen würde, hielt sie sich bedeckt. "Ich weiß nicht, ob ich über diese Filme sprechen kann", meinte die Schauspielerin vielsagend. Der südindische Superstar Mahesh Babu ließ es sich nicht nehmen, schmunzelnd zu kommentieren: "Das bedeutet, dass etwas läuft."

Seit nunmehr sechs Jahren war Priyanka nicht mehr in einem Bollywood-Film zu sehen. Derzeit bereitet sie jedoch ihr Comeback mit dem Film "Varanasi" des renommierten Regisseurs S.S. Rajamouli vor. Gleichzeitig kursieren Gerüchte, Shah Rukh könne erneut für die "Don"-Reihe vor der Kamera stehen – und Priyanka könnte an seiner Seite zurückkehren. Ursprünglich war Ranveer Singh (40) für die Hauptrolle vorgesehen, doch nach mehreren Änderungen im Casting stehen die Chancen gut, dass Shah Rukh den ikonischen Charakter wieder aufleben lässt. Die Fans der beiden Stars hoffen nun auf eine Wiedervereinigung des beliebten Duos.

Für viele Fans hätte eine mögliche Wiedervereinigung von Priyanka und Shah Rukh auf der Leinwand auch eine ganz persönliche Note. Ihre frühere Filmpartnerschaft sorgte nicht nur wegen der knisternden Chemie in gemeinsamen Szenen für Gesprächsstoff, sondern auch abseits der Kamera für jede Menge Getuschel. Besonders aufmerksam beobachtet wurde das romantische Zusammenspiel, weil Shah Rukh seit vielen Jahren mit seiner Frau Gauri verheiratet ist und dennoch immer wieder mit der Schauspielerin in Verbindung gebracht wurde. Die beiden wurden in der Vergangenheit wiederholt als Leinwand-Traumpaar gefeiert, was ihrer gemeinsamen Ausstrahlung im Kino zusätzlichen Fokus gab. Umso gespannter sind viele Beobachter nun, ob sich diese alte Dynamik beruflich noch einmal wiederholt – und Priyanka und Shah Rukh tatsächlich wieder gemeinsam im selben Film zu sehen sein werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Shah Rukh Khan in Berlin, Februar 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Priyanka Chopra und Shah Rukh Khan, Januar 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Suhana Khan, Aryan Khan, AbRam Khan, Gauri Khan und Shah Rukh Khan bei der Premiere von "The Ba***ds of Bollywood", September 2025