Von Reck ins Zirkuszelt: Fabian Hambüchen teasert Großes

Fabian Hambüchen (38) wagt sich in ein völlig neues Abenteuer: Der Olympiasieger von Rio 2016 tauscht die Turnhalle gegen die Manege und tritt beim "17. Festival der Artisten" in Kassel auf. An seiner Seite steht Zirkusprofi René Casselly (29), der bereits zweimal den Goldenen Clown beim Internationalen Circusfestival von Monte Carlo gewonnen hat. Gemeinsam wollen die beiden auf dem Schleuderbrett abheben und mit Saltos und Kunststücken das Publikum begeistern. Der Circus "Flic Flac by René Casselly" gastiert vom 10. Dezember 2026 bis zum 10. Januar 2027 in Kassel – insgesamt sind 69 Shows geplant. Fabian zeigte sich gegenüber RTL schon jetzt begeistert von der neuen Herausforderung: "Ich tausche die klassische Turnhalle gegen das Zirkuszelt. Turnen ist Präzision, aber Flic Flac ist pures Adrenalin!"

Noch mehr Glanz bringt ein prominentes Tänzerduo in die Manege: Kathrin Menzinger (37) und Anastasia Maruster sind ebenfalls mit dabei. Kathrin tanzte in der Vergangenheit bei Let's Dance mit René, Anastasia mit Fabian. Zu viert planen die Künstler eine Show, die Tanz, Artistik und Akrobatik miteinander verbindet. Auch für René selbst ist das Programm etwas Besonderes: "So etwas habe ich im Zirkus noch nie gemacht", erklärte er über die gemeinsame Schleuderbrett-Nummer. Und ein Olympiasieger in der Manege? "Hat man nicht alle Tage", so der Zirkusstar.

Dass die Zusammenarbeit kein leichtes Unterfangen ist, bewies ein Trainingsunfall, der sich bereits vor einigen Wochen ereignet hatte. In einer Halle in Wetzlar – ausgerechnet dort, wo Fabian einst für Olympia und Weltmeisterschaften trainiert hatte – stürzte der Turner bei einer Probe mehrere Meter tief neben die Sicherheitsmatten auf den Hallenboden und verletzte sich an der linken Ferse. Entwarnung gab es kurz darauf: "Da ist nichts groß kaputt. Das ist eine Prellung", sagte Fabian. René zog aus dem Schreckmoment seine Konsequenzen: "Jetzt wissen wir, dass wir an den Seiten noch mehr Matten brauchen." Die Freundschaft, die die beiden seit Jahren verbindet, dürfte dabei helfen, solche Rückschläge gemeinsam wegzustecken.

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Fabian Hambüchen, deutscher Turn-Star

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RTL / Stefan Gregorowius Anastasia Maruster und Fabian Hambüchen in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

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Getty Images Fabian Hambüchen im Juni 2015