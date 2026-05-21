Turner Fabian Hambüchen stürzt im Training auf Betonboden

Schreckmoment für Fabian Hambüchen (38): Bei einer Trainingseinheit für das "Festival der Artisten" des Circus Flic Flac by René Casselly ist dem ehemaligen Turnstar ein schmerzhafter Sturz passiert. Beim gemeinsamen Schleuderbrett-Training mit Zirkus- und TV-Star René Casselly stand der Athlet beim Absprung zu schräg auf dem Brett, verlor die Kontrolle und landete neben den ausgelegten Sicherheitsmatten auf dem harten Hallenboden. Fabian griff sich sofort an die linke Ferse, bekam Eisbeutel und humpelte sichtbar angeschlagen durch die Halle. Wie RTL berichtete, handelte es sich bereits um das vierte gemeinsame Training – und das ausgerechnet in einer Halle in Wetzlar, in der Fabian einst für Olympia und Weltmeisterschaften trainiert hatte.

Trotz des heftigen Sturzes gab der Olympiasieger gegenüber RTL schnell Entwarnung: "Da ist nichts groß kaputt. Das ist eine Prellung. Das tut jetzt mal ein paar Tage weh – und dann passt das wieder." Er rechnet damit, innerhalb einer Woche wieder ins Training einsteigen zu können. Auch René zeigte sich nach dem Unfall besonnen: "Man lernt daraus. Jetzt wissen wir, dass wir an den Seiten noch mehr Matten brauchen", sagte der Zirkusstar. Das Training wurde nach dem Vorfall abgebrochen, Fabian reiste im Anschluss jedoch direkt weiter zu einem Termin der Olympia-Bewerbung Münchens. Sein Vater und ehemaliger Trainer Wolfgang Hambüchen war beim Training ebenfalls vor Ort.

Das gemeinsame Ziel der beiden bleibt bestehen: ein Auftritt beim "Festival der Artisten" des Circus Flic Flac by René Casselly in Kassel, das vom 10. Dezember 2026 bis zum 10. Januar 2027 laufen soll. Für Fabian ist der Schritt in die Zirkuswelt eine neue Herausforderung – der Turner, der in seiner Karriere Olympisches Gold sowie zahlreiche WM- und EM-Medaillen gewann, hatte zuletzt offen über die Höhen und Tiefen seiner Sportkarriere gesprochen. Mit einem eisernen Willen arbeitete er sich seinerzeit immer wieder zurück – und will das offenbar auch jetzt tun.

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RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen bei "Let's Dance", 2025

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Getty Images René Casselly und Fabian Hambüchen beim RTL-Turmspringen, Februar 2023

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