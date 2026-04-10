SelfieSandra und Co.: Diese Stars raten in Kai Pflaumes Show

Eine spannende Woche steht den Fans von Wer weiß denn sowas? bevor. Vom 13. bis 17. April treten täglich prominente Gäste im beliebten ARD-Wissensquiz mit Kai Pflaume (58) an. Unter den Kandidaten sind unter anderem die Social-Media-Stars Laserluca und SelfieSandra (26), die am Donnerstag, den 16. April, gegeneinander antreten werden. Aber auch weitere bekannte Gesichter wie Comedian Michael Kessler (58), Musikkabarettist Bodo Wartke, die Tagesschau-Legenden Jan Hofer (76), der auch "RTL-Direkt" moderierte, und Jo Brauner sowie die "Bergretter"-Darsteller Sebastian Ströbel (49) und Luise Bähr werden ihr Wissen unter Beweis stellen. Unterstützt werden die Promis wie gewohnt von den Ratekapitänen Bernhard Hoecker und Wotan Wilke Möhring (58), die sich gemeinsam mit ihren Gästen durch die zwölf Kategorien der Fragenwand rätseln.

Den Auftakt macht am Montag ein Duell zwischen Michael Kessler und Bodo Wartke. Michael leiht aktuell in der neuen Show "Schnick Schnack – Pumuckl treibt Schabernack" dem rothaarigen Kobold bei Streichen mit versteckter Kamera seine Stimme, während Bodo mit seinem Bühnenprogramm "Wunderpunkt" auf Tour ist. Am Dienstag folgt ein Generationen-Battle zwischen Comedy-Urgestein Mike Krüger (74) und dem jungen Comedian Tony Bauer (30). Am Mittwoch treffen mit Jan und Jo zwei prägende Nachrichtensprecher der Tagesschau aufeinander. Jan übernahm im Oktober 2004 den Posten des Chefsprechers von Jo, der nach 30 Jahren in den Ruhestand ging. Besonders spannend wird es am Donnerstag, wenn Laserluca und SelfieSandra antreten. Die beiden wurden ab 2019 durch ihren gemeinsamen Comedy-Podcast "Dick & Doof" bekannt und produzieren regelmäßig virale Videos auf YouTube und TikTok. Trotz anhaltender Beziehungsgerüchte betonen beide immer wieder, nur beste Freunde zu sein.

Die ARD-Quizshow mit Kai Pflaume gehört seit über zehn Jahren zu den beliebtesten Formaten im deutschen Fernsehen. In jeder Sendung können die Zuschauer im Studio ihre Unterstützung für einen der beiden Teamkapitäne zeigen, indem sie sich auf deren Seite setzen. Anfang Februar sorgte diese Sitzordnung sogar für Aufsehen, als sich in einer Folge 82 Zuschauer für Bernhard entschieden und nur 37 für Wotan übrig blieben. Die ungleiche Verteilung löste bei einigen Zuschauern vor den Bildschirmen Diskussionen aus. Doch unabhängig von der Anzahl der Fans im Studio bleibt das Prinzip der Show dasselbe: Die Promis müssen knifflige Wissensfragen beantworten und dabei zeigen, was sie draufhaben. Die neue Quizwoche verspricht wieder jede Menge Unterhaltung und überraschende Antworten.

Anzeige Anzeige

ARD / MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Wotan Wilke Möhring bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige

Instagram / selfiesandra SelfieSandra, August 2025

Anzeige Anzeige

ZDF "Die Bergretter": Markus Kofler (Sebastian Ströbel) im Einsatz

Anzeige