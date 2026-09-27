Schwangere Anne Hathaway musste "Hot Ones"-Challenge absagen

Anne Hathaway (43) muss vorerst auf eine feurige sowie beliebte Mutprobe verzichten: Ein Auftritt in der YouTube-Talkshow "Hot Ones", bei dem prominente Gäste zehn immer schärfer werdende Chickenwings verspeisen, ist während ihrer Schwangerschaft tabu. Im Podcast "Talk Of The Townsend" erklärte die Oscar-Preisträgerin, warum: Ihr Arzt habe ihr davon abgeraten. Extreme Schärfe könnte vorzeitige Wehen auslösen. Ganz vom Tisch ist das Projekt aber nicht. "Ich weiß nicht genau, wann es so weit sein wird. Vielleicht nächstes Jahr", erzählte die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin.

Für ihren Psychothriller "Verity", der am 2. Oktober in die Kinos kommt, stand sie zumindest schon gemeinsam mit "Hot Ones"-Moderator Sean Evans (40) vor der Kamera. Sie aß aber nur die ersten drei Wings, danach wechselte das Team zu Attrappen. Eigentlich hatte Anne passend zur Filmpromotion selbst antreten wollen, doch die Schwangerschaft machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Den Reiz des Ganzen verglich die Hollywoodgröße mit einem ersten Kuss: Sie erlebe etwas körperlich Neues lieber selbst, statt es zum ersten Mal in einer Rolle auszuprobieren. In der Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover (46) spielt Anne die nach einem Autounfall gelähmte Erfolgsautorin Verity Crawford, deren unveröffentlichtes Buch die erfolglose Schriftstellerin Lowen Ashleigh – verkörpert von Dakota Johnson (36) – fertigstellen soll.

Für Anne und Adam Shulman (45) ist es das dritte gemeinsame Kind. Das Paar heiratete im Jahr 2012. Ihre Söhne Jonathan und Jack waren damals zehn und sechs Jahre alt. Ob Baby Nummer drei diesmal ein Mädchen wird? In der Show "Jimmy Kimmel Live!" sprach Gastmoderator Anthony Anderson Anne vor wenigen Monaten auf ihren Babybauch an und wagte sogar eine Prognose: "Ich halte mich für einen Babyflüsterer. Jetzt sehe ich dich zum ersten Mal schwanger und so. Es sieht aus, als wäre es ein Junge. Liege ich richtig, oder wartet ihr noch?", fragte er. Anne blieb cool und stellte klar: "Wir wissen es, aber wir sagen es nicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Anne Hathaway beim Moncler Fifth Avenue Flagship Opening in New York City am 10. September 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Evans beim YouTube FYC Event im Pacific Design Center in West Hollywood, 18. Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony, 2026