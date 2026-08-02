Ralph Siegel schrieb im Koma den nächsten ESC-Hit für 2027

Für Ralph Siegel (80) war es ein Moment, der ihm durch Mark und Bein gegangen sein muss: Als er die Gesichter seiner Liebsten um sich herum sah und die lebenserhaltenden Geräte wahrnahm, glaubte er zunächst, bereits gestorben zu sein. Doch seine Familie war gekommen, um ihn zurück ins Leben zu begleiten. Und der 80-Jährige ließ sich nicht lange bitten – denn schon während sein Körper noch um jeden Atemzug kämpfte, war sein Kopf bereits wieder bei der Musik. Wie er jetzt gegenüber Bild verriet, hat er im künstlichen Koma einen neuen Song geschrieben: "Ich habe im Koma ein schönes Lied geschrieben." Den Inhalt möchte er noch nicht preisgeben – dafür aber das große Ziel: "Das schicke ich natürlich zum ESC nächstes Jahr."

So ungebrochen sein Geist auch scheint, der körperliche Weg zurück ins Leben ist noch lang. Ralph hat in den vergangenen Wochen erheblich an Kraft, Muskeln und Gewicht verloren. Aktuell ist er nicht in der Lage, selbstständig aufzustehen – selbst auf die Waage muss er morgens von jemandem gesetzt werden. Mit 96 Kilo wiegt er nach eigenen Angaben so wenig wie zuletzt mit 21 Jahren. Offen räumt er ein, dass er sich bereits vor seiner Erkrankung kaum noch bewegt habe: "Ich habe die letzten drei Jahre, bis auf ein paar Termine und meinen Geburtstag, eigentlich nur im Bett oder auf dem Sofa gelegen. Ich habe unterschätzt, wie wenig ich mich bewegt habe und was das mit dem Körper macht."

Ralph hatte 18 Tage im künstlichen Koma gelegen, nachdem er wegen einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Erst kürzlich war er von der Intensivstation auf die normale Station verlegt worden. Mit dem Eurovision Song Contest verbindet den Komponisten eine jahrzehntelange Geschichte: Er ist einer der erfolgreichsten deutschen ESC-Teilnehmer aller Zeiten und hat den Wettbewerb unter anderem 1982 mit Nicole (61) und dem Song "Ein bisschen Frieden" gewonnen. Der Gedanke, nach allem, was er durchgemacht hat, schon wieder auf einen neuen Beitrag hinzuarbeiten, scheint für ihn echte Triebkraft zu sein.

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Getty Images Ralph Siegel, 2022 in Duisburg

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IMAGO / BREUEL-BILD Giulia Siegel und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2014

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Ralph Siegel, Sängerin Nicole