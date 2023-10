Stiehlt Taylor Swift den NFL-Spielern etwa das Rampenlicht?

Taylor Swifts (33) Romanze begeistert nicht jeden! Die schöne Musikerin datet seit einigen Monaten Travis Kelce (34). Ihre Liebe zu dem NFL-Star zeigt die Sängerin ganz offen und jubelt ihrem Liebsten auch immer wieder von der Tribüne bei seinen Spielen zu. Damit zieht die Blondine eine Menge Aufmerksamkeit der Medien aus der Sportwelt auf sich – und genau das wird jetzt hart kritisiert!

Denn die Stars der Branche sind nicht so begeistert davon, dass Taylor jetzt auch noch die Aufmerksamkeit während der NFL-Spiele bekommt! Bei der TV-Übertragung werde einfach zu oft die "Style"-Interpretin eingeblendet – das erklärt jetzt der ehemalige Spieler Rob Gronkowski in der Up & Adams-Show: "Es ist einfach ein bisschen zu viel. Ja, man kann sie zeigen, vielleicht einen Song von ihr performen lassen, da sie jede Woche hochgejubelt wird, aber wir wollen mehr Football!" Stattdessen wünsche sich der Ex-Profi mehr Bilder des Teams auf dem Platz.

Mit dieser Meinung ist Rob nicht alleine – viele Fans schrieben in den vergangenen Wochen das Gleiche auf der Plattform X. "Taylor Swift hat den Football ruiniert", heißt es dort. Ein weiterer User kommentierte außerdem: "Müssen wir das jetzt die ganze Saison ertragen?"

Getty Images Rob Gronkowski, ehemaliger NFL-Star

Getty Images Rob Gronkowski bei einem Footballspiel 2022

Getty Images Taylor Swift bei einem Footballspiel in Kansas

