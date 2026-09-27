Sylvie Meis möchte ihre Freiheit nicht für die Männer opfern

Sylvie Meis (48) genießt ihr Leben als Single derzeit in vollen Zügen – und hat offenbar nicht vor, ihre Unabhängigkeit vorschnell für eine neue Beziehung aufzugeben. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte sie jetzt, dass sie momentan einfach frei sein wolle – um bei neuen Jobs, Reisen oder anderen Gelegenheiten spontan "Ja" sagen zu können. In ihrem Freundeskreis hat die Moderatorin deshalb sogar einen eigenen Spitznamen bekommen: "Single-Sylvie". Besonders ihr Freund Riccardo Simonetti (33) schätze diese Seite an ihr, weil sie dann lustiger sei und die spannenderen Geschichten zu erzählen habe. Eine neue Liebe schließt sie deshalb aber keineswegs aus. Im Gegenteil: "Es gibt keine größere Energiequelle auf der Welt als dieses Gefühl des Verliebtseins", schwärmte sie. Dieses Gefühl könne man weder planen noch kaufen – für Sylvie ist es schlicht "magisch". Ob sie dafür ihre derzeitige Freiheit aufgeben möchte, weiß sie allerdings selbst noch nicht.

Langeweile dürfte bei der Niederländerin ohnehin kaum aufkommen: Ihr Kalender ist bereits bis ins kommende Jahr vollgepackt, zwischen beruflichen Projekten und Reisen ist ihr Alltag gut ausgelastet. Eine Partnerschaft würde dieses selbstbestimmte Leben zwangsläufig verändern. "In einer neuen Beziehung müsste man wieder sehr viele Kompromisse eingehen", gab sie gegenüber der Agentur zu bedenken. Während Sylvie ihr eigenes Liebesleben also ganz entspannt auf sich zukommen lässt, begleitet sie beruflich andere auf der Suche nach der großen Liebe: Die Moderatorin führt derzeit durch die neue Staffel von Love Island VIP. In der Datingshow ziehen Realitystars und weniger bekannte Singles gemeinsam in eine Villa in Griechenland. Besonders interessant findet Sylvie dabei die Frage, ob sich die prominenten Teilnehmer auch auf Menschen außerhalb ihrer gewohnten TV-Bubble einlassen können.

Dass sie keineswegs verzweifelt nach einem neuen Partner sucht, hatte Sylvie bereits nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Patrick Gruhn zu Beginn des Jahres klargemacht. Auch ohne Beziehung sehe sie sich als vollständigen Menschen und als vollständige Frau. Rund anderthalb Jahre waren sie und Patrick ein Paar. Zuvor war die Moderatorin bereits zweimal verheiratet: Von 2005 bis 2013 war sie mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (43) verheiratet, mit dem sie einen Sohn hat. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello – drei Jahre später gab das Paar seine Trennung öffentlich bekannt.

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Getty Images Sylvie Meis beim exklusiven Pre-Duftstars-Event von Mäurer & Wirtz in Düsseldorf, Juni 2026

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Imago Riccardo Simonetti und Sylvie Meis beim One Luxury Private Summer Gathering x Stella Rheni in der Villa Stella Rheni, Bonn (08.09.2026)

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis