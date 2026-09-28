Zugegeben: Davor haben Joey Kelly und Knossi wirklich Angst

Gruselige Kulisse, 200 Live-Erschrecker und rund 400 Influencer: Bei der "Traumatica – Creator Edition" im Europa-Park in Rust ging es am Sonntagabend ordentlich zur Sache. Mit dabei waren auch Joey Kelly (53) und Jens "Knossi" Knossalla – zwei Namen, die man nicht unbedingt mit Furcht in Verbindung bringt. Der eine ist als wagemutiger Extremsportler bekannt, der andere zeigt sich in der Öffentlichkeit stets extrem selbstsicher. Im Interview mit Bild schlugen beide jedoch leisere Töne an und gestanden, dass auch sie Ängste haben. Während der Musiker um bestimmte Sportarten einen großen Bogen macht, leidet der Entertainer unter einer ganz spezifischen Phobie.

Joey nahm seinen Ruf als harter Hund zunächst mit Humor. "Was soll mich gruseln, ich habe ja die Kelly Family überlebt", scherzte er. Anschließend wurde der Extremsportler jedoch ernst: "Ich bin ängstlich! Man denkt oft: 'Oh Joey, Tough Guy!' Aber ich bin ein Mensch wie jeder andere. Und ich bin oft von meinen Geschwistern erschreckt worden." Obwohl er in seiner Laufbahn etliche Wüstenmarathons und Ironman-Wettkämpfe gemeistert hat, zieht er irgendwo eine klare Linie. Auch für einen Extremsportler wie ihn gibt es Tabus. "Es gibt tatsächlich noch Sportarten, die mir zu riskant wären. Tieftauchen oder Base-Jumping zum Beispiel. Da hätte ich zu viel Angst, dass mir etwas passiert", erklärte er dem Blatt. Vor körperlichen Anstrengungen schreckt er also nicht zurück – geht es jedoch um ganz bestimmte Risiken, winkt der Musiker ab.

Knossi gab sich bei der Gruselveranstaltung zunächst deutlich wagemutiger. "Es gibt nichts, was ich mir nicht zutraue. Ich mag es, mich ins kalte Wasser zu schmeißen", betonte er. Eine Sache bringt ihn allerdings zuverlässig aus der Fassung: Höhe. "Ich habe schlimme Höhenangst. Sogar auf einer Leiter. Ist auch nie besser geworden, wird immer schlimmer", räumte der Entertainer ein. Zusammen mit den bekannten Twitch-Streamern MontanaBlack (38), Zarbex (28) und Max Schradin (48) streamte er das Event im Europa-Park live. Das Geständnis von Joey erfolgt kurz nach einem extremen Dschungel-Abenteuer: Für die Joyn- und ProSieben-Show "Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa" verbrachte der vierfache Vater zehn Tage komplett abgeschieden im brasilianischen Regenwald. Gemeinsam mit sieben anderen Prominenten lebte er dort bei indigenen Ureinwohnern und unterzog sich traditionellen Ritualen sowie anspruchsvollen Kriegerprüfungen.

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Collage: Instagram / joeykelly.official, Imago Collage: Joey Kelly und Knossi

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Instagram / joeykelly.official Joey Kelly, Extremsportler

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Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"