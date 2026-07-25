Süße Fotos: Amanda Seyfried trauert um ihren geliebten Hund

Amanda Seyfried (40) trauert um ihren geliebten Hund Finn. Auf Instagram verabschiedet sich die Schauspielerin mit einem emotionalen Foto, das sie eng an ihren Australian Shepherd gekuschelt zeigt. Dazu schreibt sie nur wenige, aber bedeutungsvolle Worte: "Das hier ist für immer und ewig." Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Beileidsbekundungen und aufmunternde Nachrichten von Freunden und Fans, die der zweifachen Mutter in dieser schweren Zeit ihr Mitgefühl aussprechen. Finn hatte Amanda viele Jahre lang begleitet und war ein fester Bestandteil ihres Lebens – nun musste sie Abschied von ihrem treuen Gefährten nehmen.

Unter dem rührenden Post melden sich zahlreiche prominente Wegbegleiter der Mamma Mia-Bekanntheit zu Wort. Kollegin Olivia Munn (46) schreibt: "Mach's gut, süßer Hund" und verabschiedet sich damit von Finn. Rachel Brosnahan (35) spendete Trost mit den Worten: "Eine ganz feste Umarmung. Sie bleiben für immer Familie." Auch Thomasin McKenzie und Rachel Zegler (25) hinterlassen tröstende Worte. Bereits im vergangenen Jahr hatte Amanda den 16. Geburtstag ihres Vierbeiners im Netz gefeiert und dabei durchblicken lassen, wie dankbar sie für jeden weiteren gemeinsamen Moment mit ihm war.

Finn war über viele Jahre hinweg Amandas treuer Begleiter. Der Vierbeiner kam in ihr Leben, als die 40-Jährige für die HBO-Serie "Big Love" vor der Kamera stand. Seitdem wich der Australian Shepherd kaum noch von ihrer Seite und begleitete sie immer wieder auch ans Set – unter anderem bei den Dreharbeiten zur Serie "Long Bright River". Gegenüber dem Magazin People sprach Amanda 2024 offen darüber, welche Bedeutung Finn für sie hatte: "Ich weiß nicht, wie meine Zwanziger ohne Finn ausgesehen hätten. Ich weiß nicht, wie ich mich in Hollywood zurechtgefunden hätte. Ich glaube, ich bin einer Menge Ärger aus dem Weg gegangen, weil ich diesen Kerl hatte, zu dem ich nach Hause kommen konnte."

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Instagram / mingey Amanda Seyfried und ihr Hund Finn

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Instagram / mingey Amanda Seyfried und ihr Hund Finn

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