Konny und Manu Reimann besitzen wohl ein Millionenvermögen

Konny (71) und Manuela Reimann (58) haben sich mit ihrer TV-Karriere offenbar ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Laut einer Schätzung des Vermögen-Magazins sollen die beiden Kultauswanderer inzwischen rund drei Millionen Euro besitzen. Der Grundstein für ihren Erfolg wurde 2006 gelegt, als Konny und Manu gemeinsam mit ihren beiden Kindern Hamburg verließen und im US-Bundesstaat Texas einen Neuanfang wagten. Begleitet wurden sie dabei von Goodbye Deutschland – Die Auswanderer, wodurch sie schnell einem größeren Publikum bekannt wurden. Aus der zunächst einmaligen Auswanderergeschichte entwickelte sich eine langjährige Karriere im deutschen Reality-TV. Mittlerweile leben die Reimanns auf Hawaii und lassen ihren Alltag weiterhin für eigene Formate von der Kamera begleiten. Auch rund 20 Jahre nach ihrem TV-Debüt zählen sie damit zu den bekanntesten deutschen Auswanderern.

Mit ihren ersten TV-Auftritten wuchs auch die Fangemeinde der Reimanns kontinuierlich. Es folgten Gastauftritte in verschiedenen Shows, bevor Konny und Manu schließlich eigene Sendungen bekamen und sich damit dauerhaft im deutschen Reality-TV etablierten. Laut Vermögen-Magazin waren für ihren mutmaßlichen finanziellen Erfolg vor allem drei Faktoren entscheidend: der Bekanntheitsschub durch "Goodbye Deutschland", die über Jahre gewachsene und treue Fangemeinde sowie eine eigene Produktion bei RTLZWEI. Dadurch blieben die Reimanns auch lange nach ihrer eigentlichen Auswanderung im Fernsehen präsent und konnten aus ihrem damaligen Neuanfang eine dauerhafte TV-Karriere machen. Bis heute begleitet das Publikum das Leben der Familie, wodurch Konny und Manu ihre Bekanntheit über die Jahre nicht nur halten, sondern weiter ausbauen konnten.

Nach ihren Jahren in Texas haben Konny und Manu ihren Lebensmittelpunkt inzwischen nach Hawaii verlegt und sich dort ein neues Zuhause aufgebaut. Seit ihrem TV-Start 2006 lassen sie die Zuschauer immer wieder an ihrem Familienalltag teilhaben und haben dabei zahlreiche Veränderungen dokumentiert – vom Auswandern über verschiedene Bauprojekte bis hin zum Leben auf der Insel. Besonders Konnys handwerkliche Ideen sind längst zu einem Markenzeichen geworden: Umbauten, Eigenkonstruktionen und größere Projekte gehören regelmäßig zu den Geschichten, die das Paar vor der Kamera umsetzt. Manu ist dabei ebenso fester Bestandteil der Sendungen und begleitet die gemeinsamen Vorhaben. Auch nach rund zwei Jahrzehnten vor der Kamera ist ein Abschied vom Fernsehen nicht absehbar, denn die Reimanns sind weiterhin mit eigenen Formaten im deutschen TV präsent.

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Christopher Adolph Konny und Manuela Reimann auf der "Caravan-Messe" in Düsseldorf

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Imago Konny Reimann und Manuela Reimann beim 50. Geburtstag der Kneipe Zur Ritze auf der Reeperbahn in Hamburg

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Adolph, Christopher / ActionPress Die Familie Reimann: Konny, Manuela, Jason und Janina