Stolz: Allison Holker bringt Tochter Weslie zum College

Kisten schleppen, Bett beziehen, Tränchen verdrücken – Allison Holker (38) hat kürzlich einen der Tage erlebt, die Eltern so schnell nicht vergessen. Die Tänzerin brachte ihre Tochter Weslie zur Uni, wo die 18-Jährige nun offiziell als Studienanfängerin durchstartet. Auf Instagram nahm Allison ihre Community mit: Auf einer Bilderstrecke sind erste Eindrücke aus Weslies frisch bezogenem Wohnheimzimmer, Eindrücke von einem Rundgang über den Campus und ein Mutter-Tochter-Spiegelselfie im Fanshop der Universität zu sehen – Merch inklusive. Wie sehr sie dieser neue Lebensabschnitt mitnimmt, machte die dreifache Mutter in ihrem Beitrag deutlich. "Weslie ist jetzt offiziell Studienanfängerin an der University of Oregon! Zu sehen, wie sie dieses nächste Kapitel beginnt, ist eine solche Mischung aus Aufregung, Stolz und all den Emotionen", schrieb sie zu den Schnappschüssen.

Statt Trauer überwiegt bei der Tänzerin aber offenbar die Vorfreude auf alles, was nun kommen mag. "Ich könnte mich nicht mehr auf die bevorstehende Reise freuen – neue Erfahrungen, neue Freundschaften, große Träume und so viele Erinnerungen, die noch geschaffen werden", freute sich Allison auf Instagram. Am Ende widmete sie ihrer Tochter ein paar rührende Zeilen: "Mach es zu deinem Ding, Weslie. Wir sind so stolz auf dich und können es kaum erwarten, dich aufblühen zu sehen!"

Weslie kam 2008 zur Welt und stammt aus der Beziehung mit einem anderen Mann. Ihr späterer Mann Stephen "tWitch" Boss (†40) adoptierte Weslie, 2013 gaben sich Allison und Stephen das Jawort. Aus der Ehe gingen Sohn Maddox im Jahr 2016 und Tochter Zaia im Jahr 2019 hervor. Nach dem Suizid des Tänzers im Jahr 2022 fand Allison mit Adam Edmunds erneut einen Partner an ihrer Seite. Im Februar dieses Jahres machte sie ihre Verlobung öffentlich. Weslie selbst hatte sich zu dem neuen Kapitel ihrer Mama zustimmend geäußert. "Es ist schön zu sehen, wie du deine eigenen Schritte gehst und uns erlaubst, dir dabei zuzusehen, wie du dein eigenes Ding durchziehst", richtete sie laut Us Weekly liebevolle Worte an Allison.

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Instagram / allisonholker Allison Holker und ihre Tochter Weslie posieren

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Instagram / allisonholker Allison Holkers Tochter Weslie posiert

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Getty Images Stephen Boss und seine Frau Allison, Dezember 2022