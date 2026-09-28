Isi Glück berichtet von sexueller Belästigung vor Auftritt

In einem aufwühlenden Instagram-Clip wendet sich Isi Glück (35) jetzt direkt an ihre Anhängerschaft, um von einer verstörenden Erfahrung hinter den Kulissen vor einem ihrer Konzerte zu berichten. Ein älterer Musiker einer Vorband sei gemeinsam mit seinen Kollegen auf sie zugekommen und habe nach einem Foto verlangt, wobei er sie bereits zur Begrüßung herablassend als "süße Maus" bezeichnet habe. Nach dem Gruppenfoto habe der Mann eine Umarmung angedeutet und ihr nach ihrer Schilderung plötzlich ungefragt mit der ganzen Hand und "mit voller Wucht" in den Po gekniffen. Für die Partyschlagersängerin stand außer Frage, dass diese körperliche Grenzüberschreitung keinesfalls versehentlich passierte, sondern einen gezielten Übergriff darstellte. "Raus hier, absolutes No-Go", habe sie dem Mann laut eigener Darstellung unmissverständlich klargemacht und ihn umgehend aus ihrem Bereich verwiesen, ehe sie ihren geplanten Auftritt trotz des Schocks durchzog und danach nur noch zügig abreisen wollte.

Zusätzlich zu der unerwünschten Berührung belaste die Entertainerin die flapsige Reaktion des Mannes sowie das distanzierte Verhalten der anwesenden Personen vor Ort. Der Beschuldigte habe abwehrend reagiert, die Situation spöttisch heruntergespielt und sinngemäß kommentiert, dass man heutzutage ja gar nichts mehr dürfe, woraufhin die Umstehenden die Künstlerin plötzlich kritisch beäugten. "Was nimmt sich dieser Typ eigentlich raus, mir einfach so an den Arsch zu packen?", äußert Isi in der Videobotschaft fassungslos ihre Wut über das übergriffige Verhalten. "Ich war so geschockt", gesteht die Sängerin ehrlich und fügt hinzu, wie unwohl sie sich dabei gefühlt habe. "Das war volle, volle Absicht", stellt die Musikerin mit Blick auf die gezielte Handbewegung noch einmal klar.

Bis zu diesem bitteren Ereignis hatte die Künstlerin Fragen nach übergriffigen Partygästen in den Feierlocations stets vehement verneint, da sie die Menschen in der Mallorca-Szene bislang als durchweg respektvoll wahrgenommen hatte. "Seit gestern kann ich diese Frage nicht mehr verneinen", erklärt Isi in dem Clip mit Bedauern über die veränderte Lage. Gleichzeitig betont sie, dass distanzloses Verhalten keine reine Männerdomäne sei, da auch ihr Ehemann Carlos bei Fotowünschen regelmäßig unangebrachte Übergriffe durch ältere Frauen erlebe, die ihm unvermittelt an den Po greifen oder ihn kneifen. "Eigentlich hätte ich es anzeigen müssen", räumt die Sängerin abschließend selbstkritisch ein.

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ActionPress / Scharinger, Daniel Isi Glück, Sängerin

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TikTok / isiglueck Isabel Glück, Ballemann-Sängerin

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Imago Isi Glück bei der Ole Party Tour in Dortmund 2024