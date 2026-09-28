Steven Spielbergs Tochter Destry Allyn hat Jake geheiratet

Bei Familie Spielberg wurde am Wochenende gefeiert: Destry Allyn Spielberg (29), Tochter der Regielegende Steven Spielberg (79), hat ihrem Verlobten Jake Herskowitz das Jawort gegeben. Die Schauspielerin und der Immobilienmakler traten am Samstag in East Hampton im US-Bundesstaat New York vor den Traualtar. Die glamouröse Trauung fand nur wenige Monate statt, nachdem das Paar seine Verlobung öffentlich gemacht hatte. Auf Instagram teilte die Braut inzwischen erste Aufnahmen des großen Tages, die einen Einblick in die Feierlichkeiten geben. Besonders romantisch: Ein Schnappschuss zeigt die frisch Vermählten bei Sonnenuntergang am Wasser. Darauf beugt Jake seine Frau beim Kuss nach hinten, im Hintergrund taucht die Abendsonne die Szenerie in warmes Licht. Weitere Bilder dokumentieren die ausgelassene Stimmung bei der anschließenden Party.

Für den besonderen Tag hatte sich Destry ein dreiteiliges Outfit der New Yorker Designerin Seline Meisler ausgesucht – Gesamtwert: 9.365 Dollar, umgerechnet rund 7.950 Euro. Der Look setzte sich aus einem hochgeschlossenen Oberteil aus transparenter französischer Spitze, einer geschnürten Korsage aus Duchesse-Satin und einem voluminösen Seidentaftrock mit Spitzenapplikationen zusammen. Einen besonderen Farbakzent setzte die Braut mit leuchtend gelben High Heels. Der Bräutigam hielt es dagegen klassisch und erschien in einem dunklen Smoking mit Fliege. Zum Feiern wechselte Destry später das Outfit und schlüpfte in ein ärmelloses, elfenbeinfarbenes Kleid. Mit ihren Freunden posierte sie ausgelassen in einer Fotobox. Ein Gruppenfoto kommentierte sie auf Instagram mit den Worten: "Meine Leute. Was für eine Nacht."

Destry ist die Tochter von Steven Spielberg und Schauspielerin Kate Capshaw. Der Regisseur besitzt seit Jahrzehnten ein großes Familienanwesen in East Hampton – ob die Hochzeit wirklich dort stattfand, ist aber nicht bestätigt. Seit September 2022 sind Destry und Jake ein Paar. Zu ihrem dritten Jahrestag bezeichnete er sie auf Instagram als "die Liebe meines Lebens". Die Verlobung machte die Filmemacherin in diesem Jahr auf derselben Plattform publik: Sie veröffentlichte ein Video ihres goldenen Rings mit einem großen rechteckigen Diamanten und schrieb dazu: "Für immer."

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Getty Images Steven Spielberg und seine Tochter Destry bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

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Getty Images Kate Capshaw und Steven Spielberg in Washington, 2019

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Getty Images Destry Allyn Spielberg, Tochter von Steven Spielberg

Wie kommt Destrys mutige Wahl mit gelben High Heels zum Brautkleid bei euch an? Absolut genial! Genau so bekommt ein klassischer Brautlook Persönlichkeit. Hübscher Hingucker, aber weiße oder cremefarbene Schuhe wären harmonischer gewesen. Zu auffällig für die Hochzeit – der Rest des Looks hätte für sich gesprochen. Ergebnis anzeigen