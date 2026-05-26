Isi Glück sicher: Für ihren Job muss sie nicht gut singen

Mit einer klaren Ansage hat sich Isabel Glück (35) jetzt gegen Kritik an ihrem Können als Sängerin gewehrt. Auslöser war ein Kommentar einer Nutzerin namens Janet, die auf TikTok schrieb, sie müsse jetzt "nur noch singen können." Isi ließ das nicht unkommentiert stehen und erklärte in einem Video ganz offen: "Kann ich singen? Nein. Hab ich jemals gesagt, ich könnte singen? Nein." Für sie ist das aber keine Schwäche, sondern schlicht irrelevant für das, was sie beruflich macht – nämlich tausende Menschen im Megapark auf Mallorca in Partystimmung versetzen.

Genau das sei der eigentliche Kern ihrer Arbeit, so die Entertainerin. "Du musst 30 Minuten – mindestens. In meinem Fall sind's sogar oftmals 50 Minuten – füllen können und dafür sorgen, dass sie dir zuhören, dass sie dir zuschauen und dass sie das machen, was du sagst und mit dir zusammen 'ne geile Party haben", erklärte sie. Dabei stellt sie klar: Gesangstalent allein reicht auf Mallorca nicht. Sängerinnen, die mit guter Stimme auf die Insel kämen und dachten, das sei genug, würden auf der Bühne regelmäßig untergehen. Auch Kritik an ihrer Rolle als DSDS-Jurorin – neben Dieter Bohlen (72) und Bushido (47) – ließ Isi nicht gelten. Ob man selbst kochen könne, entscheide schließlich auch nicht darüber, ob man ein Gericht im Restaurant beurteilen darf. "Und das werd ich auch nächstes Jahr tun. Und ich freu mich drauf", so die Musikerin über ihren Jury-Job.

Dass Isi sich selbst nie als klassische Sängerin verstanden hat, hat sie bereits früher öffentlich betont. Sie bezeichnet sich als Ballermann-Sängerin, Stimmungssängerin und Entertainerin – Rollen, die sie nach eigenem Verständnis voll ausfüllt. "Ich bin da, wo ich bin, genau richtig. Ich hab's nie größer gemacht, als es ist", betonte sie in ihrem TikTok-Video. In der Kommentarspalte erntete sie dafür viel Zuspruch von ihren Fans, die ihre Offenheit feierten und ihr rieten, sich gar nicht erst mit negativen Kommentaren auseinanderzusetzen.

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Imago Isi Glück bei der Ole Party Tour in Dortmund 2024

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TikTok / isiglueck Isabel Glück, Ballemann-Sängerin

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Imago Bushido, Isi Glück und Dieter Bohlen beim DSDS-Finale 2026