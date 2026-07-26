Josh Duhamel berichtet von Audra Maris schwerer Entbindung

Josh Duhamel (53) hat jetzt offen über die Geburt seiner Tochter Rocca gesprochen – und dabei enthüllt, dass es keine leichte Ankunft war. In der Show "Live With Kelly and Mark" berichtete der Schauspieler, dass seine Frau Audra Mari (32) während der Schwangerschaft die Diagnose Placenta praevia erhalten hatte. Das bedeutete, dass die Plazenta zwischen dem Baby und dem Gebärmutterhals lag – ein Zustand, der bei der Geburt zu gefährlichen Blutungen führen kann. Um das Risiko zu minimieren, hatten die beiden einen geplanten Kaiserschnitt vereinbart. Doch der Plan verlief nicht ganz wie vorgesehen. Kurz vor dem vereinbarten Termin hatte Audra einen beunruhigenden Traum, in dem Josh ihr auf die Nase tippte – und entschied daraufhin, früher ins Krankenhaus zu fahren.

"Ich werde nicht ins Detail gehen, aber sie sagte: 'Wir müssen los'", erinnerte sich Josh in der Sendung. Das Paar raste daraufhin los und fuhr dabei etwa fünf rote Ampeln. Zwei Stunden später erblickte Rocca das Licht der Welt. Josh bedankte sich ausdrücklich beim Team des Sanford Medical Center in Fargo, North Dakota. "Es war wirklich hart für Audra, ehrlich gesagt", sagte er. Dank moderner Medizin sei aber alles gut ausgegangen. Sohn Shepherd, der inzwischen zwei Jahre alt ist, gewöhnt sich derweil noch an seine neue Rolle als großer Bruder. Wie Josh in der Show scherzte: "Er mag sie irgendwie – aber er tritt ihr auch manchmal aus Versehen gegen den Kopf."

Josh ist nicht nur Vater von Rocca und Shepherd, sondern auch von Axl, der aus seiner früheren Ehe mit der Sängerin Fergie (51) stammt und inzwischen zwölf Jahre alt ist. Gegenüber Us Weekly hatte der Schauspieler einmal offen über die Herausforderungen gesprochen, die sein voller Terminkalender mit sich bringt. "Ich arbeite viel und habe oft ein schlechtes Gewissen, nicht so oft dabei zu sein, wie ich es sein könnte", erklärte er. Für Josh ist die Vaterrolle aber trotz allem eine seiner liebsten Aufgaben.

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IMAGO / Starface Josh Duhamel und Audra Mari, 2023

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Getty Images Josh Duhamel und Audra Mari bei einer Vorführung von "Preschool" in Los Angeles, März 2026

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Getty Images Audra Mari und Josh Duhamel im September 2023