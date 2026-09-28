KC Osborne enthüllt geheime Dates mit Sänger Niall Horan

KC Osborne hat erstmals ausführlich verraten, wie es zu ihren heimlichen Dates mit One-Direction-Star Niall Horan (33) kam. Die ehemalige "Married At First Sight"-Teilnehmerin lebte Anfang der 2010er-Jahre in Los Angeles, als der Manager der Band sie zum Abendessen in den Promihotspot Sunset Marquis in West Hollywood einlud. Dort habe der Sänger bereits auf sie gewartet. Sie sei selbst Fan der Band gewesen, habe aber versucht, sich möglichst locker zu geben. "Wir haben zu Abend gegessen. Wir haben uns wirklich gut verstanden. Er war supersüß", erinnerte sich KC im Daily-Mail-Podcast "The Debrief with Savanna Young". Zum Abschied wollte Niall ihre Nummer haben – und KC verwies ihn betont lässig einfach an seinen Manager. Dass sie noch einmal von ihm hören würde, glaubte sie selbst nicht so recht. Doch noch am selben Abend oder am Tag darauf ging ein FaceTime-Anruf von einer britischen Nummer ein. Am anderen Ende: tatsächlich der Musiker.

Nach diesem überraschenden Anruf kam es laut KC noch zu zwei oder drei weiteren Treffen mit Niall. Obwohl der Musiker damals bereits weltweit berühmt war, drang von den Verabredungen nichts an die Öffentlichkeit. "Ich habe das verdammt privat gehalten. Niemand wusste davon", betonte der Realitystar in dem Podcast. Eine ernste Beziehung entwickelte sich aus dem Kennenlernen allerdings nicht. Der entscheidende Funke habe gefehlt, erklärte sie. Außerdem hätten das ständige Tourleben und der große Erfolg des Sängers einer festen Partnerschaft im Weg gestanden. "Aber ich hatte Spaß. Es war einfach eine freundschaftliche, unterhaltsame Sache", zog die Australierin Bilanz. Dass zwischen ihr und dem Boybandstar einmal etwas lief, hatte die Realitybekanntheit bereits 2020 öffentlich gemacht. Damals war Fans aufgefallen, dass Niall ihr auf Instagram folgt. Die pikanten Details behielt sie bis zu ihrem aktuellen Podcastauftritt allerdings für sich.

Niall war übrigens nicht das einzige Bandmitglied, dem KC in Hollywood über den Weg lief. Auch den inzwischen verstorbenen Liam Payne (†31) lernte sie kennen, und zwar noch zu Zeiten, als One Direction bestand. Liam benötigte für einen bis heute unveröffentlichten Song eine weibliche Stimme und passende Harmonien. Obwohl KC sich nach eigener Einschätzung nicht für eine gute Sängerin hielt, ermutigte der Musiker sie, ans Mikrofon zu treten: "Ich weiß noch, dass ich dachte: 'Ich kann nicht glauben, dass ein Mädchen aus dem Sutherland Shire mit jemandem von One Direction in der Kabine steht und singt'", schilderte sie im Podcast. Prominente Bekanntschaften sammelte die Realitybekanntheit in ihren Jahren in Los Angeles offenbar reichlich: Wie Daily Mail berichtet, saß sie während dieser Zeit unter anderem mit Justin Bieber (32) und Selena Gomez (34) beim Essen.

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Getty Images Niall Horan, 2023

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Imago Liam Payne, Sänger

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026