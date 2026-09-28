Ruby Rose verlor durch "Batwoman" vier Jahre ihres Lebens

Ruby Rose (40) blickt auf einen Stuntunfall zurück, der ihr nach eigener Aussage vier Jahre ihres Lebens nahm. In einer neuen Folge der US-Militärtrainings-Realityshow "Special Forces" schildert die Schauspielerin die dramatischen Folgen des Vorfalls am Set der Superheldenserie "Batwoman" im Jahr 2019. Ruby, die damals die Titelheldin verkörperte, erlitt demnach einen zweifachen Genickbruch. Zwei Bandscheiben mussten zudem ersetzt werden, zeitweise stand sogar eine dauerhafte Querschnittslähmung im Raum. Wie tief der Vorfall ihr Leben erschütterte, machte die Darstellerin in der Sendung mit deutlichen Worten klar: "Es gab kein Zurückkommen, nichts von mir war mehr übrig, ich war nur noch eine Hülle. Vier Jahre meines Lebens waren weg." Die Titelrolle der Serie hatte sie zuvor als große Chance gesehen – am Ende folgte eine jahrelange Leidenszeit.

Ihre Stunts habe Ruby bis dato stets selbst übernommen, doch ausgerechnet bei "Batwoman" kam es zu dem folgenschweren Wendepunkt: "Ich hatte 2019 am Set von 'Batwoman' einen Unfall ... von da an ging alles schief." Bei dem missglückten Stunt traten zwei Bandscheiben nahe dem Rückenmark aus und durchbrachen sämtliche schützenden Gewebeschichten. Ruby verlor das Gefühl in den Armen und ließ ständig Dinge fallen – gewöhnte sich aber erst einmal daran. Erst nach Wochen chronischer Schmerzen brachte ein MRT die ganze Bescherung ans Licht. Während der Dreharbeiten in Rumänien habe ein Arzt auf ihrer sofortigen Rückkehr in die USA bestanden, wie sie in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erzählte. Nach der Notoperation konnte Ruby zehn Tage lang weder laufen noch sich bewegen und verfiel nach eigener Aussage in eine Depression.

Ruby spielte Kate Kane alias Batwoman von 2019 bis 2020, stieg aber bereits nach der ersten Staffel aus der Serie aus. Der zweifache Genickbruch war zudem nicht ihre einzige Verletzung während der Produktion des actionreichen Formats. Die schweren körperlichen Folgen ließen die Schauspielerin später auch ihre bisherige Rolle in der Filmbranche hinterfragen: "Irgendwann denkt man: Ich bin doch gar nicht wirklich dieser Actionstar, oder? Ich bin einfach Ruby." International bekannt wurde die Australierin durch die Serie Orange Is the New Black, anschließend folgten Rollen in "John Wick: Kapitel 2", "Resident Evil: The Final Chapter", "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" und dem Haispektakel "Meg".

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Getty Images Ruby Rose, Schauspielerin

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Imago Ruby Rose als Batwoman in der Pilotfolge der Serie "Batwoman" (Staffel 1, Episode 1)

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Imago Ruby Rose bei der Weltpremiere von "xXx: Return of Xander Cage" im National Auditorium in Mexiko-Stadt