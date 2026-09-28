Diabetes: Maria Menounos wäre beinahe im Schlaf gestorben

Mit einer zutiefst beunruhigenden Nachricht wandte sich Maria Menounos (48) kürzlich auf Instagram an ihre Community, um auf die unberechenbaren Risiken im Alltag mit einer chronischen Erkrankung aufmerksam zu machen. Nach einem lebensbedrohlichen Notfall in der Nacht sprach die US-Journalistin offen über die schwere seelische Belastung durch Diabetes. "Neulich wäre ich im Schlaf fast gestorben, deshalb habe ich langsam genug davon", gestand Maria in einem Videoclip. Als wäre dieser Schock nicht schon genug gewesen, geriet sie kurz darauf vor einer Mahlzeit direkt in die nächste Notsituation: Sowohl ihr Insulinstift als auch die Ersatznadel gaben völlig unerwartet den Geist auf – eine Pannenserie, die für Erkrankte schnell gefährlich werden kann.

Ihren Unmut über das defekte medizinische Gerät teilte die 48-Jährige ohne Umschweife mit ihren Followern im Netz und zeigte das fehlerhafte Spritzensystem auf einem Foto. Erst in einer Apothekenfiliale konnte das Problem behoben werden, doch der Schrecken und die Daueranspannung saßen tief. "Diabetes kann sehr, sehr stressig und beängstigend sein", zog Maria im Anschluss ihr ehrliches Fazit. Bereits im November 2025 hatte die TV-Frau in ihrem Gesundheitspodcast "Heal Squad" eingeräumt, dass die Diabetesdiagnose sie emotional härter getroffen habe als damals die Nachricht von ihrem Gehirntumor, weil sie ständige Blutzuckerschwankungen und Orientierungslosigkeit von Beginn an extrem ängstigten.

Die Stoffwechselstörung ist allerdings nur ein Teil der umfangreichen medizinischen Leidensgeschichte der Unternehmerin. Nach der erfolgreichen Entfernung eines gutartigen Hirntumors im Jahr 2017 musste sich Maria 2023 wegen eines Bauchspeicheldrüsentumors im zweiten Stadium einer schweren Operation unterziehen; zudem leidet sie an einer perniziösen Anämie durch Vitamin-B12-Mangel. "Ich war tatsächlich so, so, so wütend und traurig – mehr als bei der Diagnose meines eigenen Hirntumors", gab Maria rückblickend ehrlich zu. Ihre eigenen Erfahrungen nutzt sie heute gezielt, um in den Medien auf chronische Leiden aufmerksam zu machen, bestehende Barrieren aufzuzeigen und Betroffenen Mut zuzusprechen.

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Getty Images Maria Menounos bei der Gala "An Unforgettable Evening" im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 11. März 2026

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Getty Images Maria Menounos im November 2022

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