Entwurzelt: Susan Link wollte nach Mauerfall nicht umziehen

Kurz nach dem Mauerfall hieß es für die damals 13-jährige Susan Link (49): Koffer packen und tschüss, Thüringen! Aus dem beschaulichen Ort Triptis ging es für die gebürtige Pößneckerin gemeinsam mit den Eltern nach Wuppertal. Ein Ortswechsel, der ausgerechnet in der emotionalen Hochphase des Heranwachsens für sie kaum unpassender hätte kommen können. Aus Angst vor dem Schmerz verdrängte die heutige TV-Frau die bevorstehende Abreise sogar so massiv, dass ein richtiger Abschied von den Schulkameraden komplett ausblieb. Anlässlich des 50. Jubiläums des WDR-Klassikers "Kölner Treff" blickte sie im Interview mit teleschau nun auf diesen prägenden Lebensabschnitt zurück. "In der Pubertät zieht niemand gerne um. In diesem Alter hält man sich gerne an dem fest, was man hat und kennt", betonte sie. Eine Erkenntnis, die wohl jeder nachvollziehen kann, der in den frühen Teenie-Jahren einmal den gewohnten Freundeskreis aufgeben musste.

Das befürchtete Chaos löste sich im Westen jedoch überraschend schnell in Wohlgefallen auf. Ein wesentlicher Anker für Susan war dabei der enge Zusammenhalt innerhalb ihrer Familie. Der Wechsel vom beschaulichen Osten in die dicht besiedelte Bundesrepublik öffnete ihr zudem den Blick für völlig neue Welten. "NRW ist tatsächlich ein Bundesland mit sehr unterschiedlichen Regionen und mit einer großen Vielfalt an Landschaften und Mentalitäten. Fast jede Autobahnabfahrt ist eine neue Stadt, denn es leben schließlich fast 18 Millionen Menschen hier", erläuterte sie im Gespräch. Wuppertal erwies sich für die spätere Journalistin nicht nur als neue Heimat, sondern auch als echtes Sprungbrett: Nach ihrem Germanistikstudium absolvierte sie bei Radio Wuppertal ihr Volontariat. So legte ausgerechnet der ungeliebte Umzug den Grundstein für ihren beruflichen Erfolg.

Mittlerweile ist Susan in Köln zu Hause, wo sie gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Medienmanager Wolfgang Link (58), und dem gemeinsamen Sohn lebt. "Ich lebe seit 18 Jahren in Köln und finde: Hier kümmern sich die Menschen umeinander - und das finde ich alles andere als oberflächlich", schwärmte sie von ihrer Wahlheimat. Ihre ostdeutschen Wurzeln hat die Journalistin dabei nie aus den Augen verloren: Während ihrer rund zweijährigen Moderationszeit beim Leipziger "Riverboat" setzte sie sich intensiv mit der eigenen Biografie und den Umbrüchen ihrer Generation auseinander. Beim "Kölner Treff" gehört Susan bereits seit 2017 zum festen Inventar. Das runde Jubiläum der Talkshow war nun der perfekte Aufhänger für diesen persönlichen Rückblick.

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Imago Susan Link bei der Aufzeichnung des "Kölner Treff" im WDR Studio BS 3 in Köln, 03.09.2026

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Imago Bei der Aufzeichnung des WDR-Talks "Kölner Treff" im Studio BS 3: Micky Beisenherz und Susan Link, Köln, 15.07.2026

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Getty Images Susan Link, Moderatorin

Könnt ihr verstehen, dass Susan mitten in der Pubertät nicht umziehen wollte? Absolut! In dem Alter fühlt sich so ein Abschied wie das Ende der Welt an. Nein, andere wären sicher froh über so einen Neuanfang gewesen. Ergebnis anzeigen