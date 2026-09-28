Kein Streit: Ella Bright nennt Belmont Cameli "den Besten"

Ella Bright (19) und Belmont Cameli (28) haben den Gerüchten über ein angebliches Zerwürfnis jetzt eine klare Absage erteilt. Bei den MTV Video Music Awards am Sonntag präsentierten sich die beiden Off Campus-Stars gemeinsam auf dem roten Teppich und überreichten Seite an Seite einen Preis. Am Rande der Veranstaltung äußerten sie sich gegenüber Entertainment Tonight zu den Spekulationen – und machten deutlich, dass sie darüber sogar gemeinsam am Set gelacht haben. Die 19-Jährige ließ dabei keinen Zweifel an ihrem Verhältnis zu ihrem Kollegen: Belmont gehöre zu ihren besten Freunden. "Er muss das nicht wissen. Aber er ist der Beste", schwärmte die Schauspielerin. Auch Belmont betonte die enge Freundschaft zwischen ihnen. "Ella und ich stehen uns extrem nahe", erklärte er dem Portal. Auf Ellas Aussage, er zähle zu ihren besten Freunden, reagierte er schlicht: "Es stimmt, ja."

Wie absurd die Gerüchte aus ihrer Sicht sind, erklärte Ella ausführlicher. Schließlich verbringe sie an ihren Drehtagen nahezu die gesamte Zeit mit ihrem Kollegen. "Oh mein Gott. Es ist ziemlich wild. Es ist so lustig. Ich meine, es ist wirklich lustig, weil ich an allen Tagen, an denen ich am Set bin, mit Belmont zusammen bin", erzählte sie dem Portal. "Wir sitzen also im Aufenthaltsraum und er fragt: 'Hast du das gesehen?' Und ich so: 'LOL.' Ich sitze direkt neben ihm, wir scrollen auf unseren Handys: 'Oh, hast du das gesehen? Erinnerst du dich, als ich das gesagt habe?' Das ist einfach nie passiert." Belmont bezeichnete die Schlussfolgerungen mancher Beobachter als unterhaltsam und teilweise faszinierend. Er sei froh, die Gerüchte nun aus der Welt schaffen zu können – und sagte über seine Kollegin ebenfalls: "Sie ist die Beste."

Bereits rund zweieinhalb Wochen vor ihrem gemeinsamen Auftritt bei den MTV VMAs hatten die beiden einen vertrauten Eindruck vermittelt. In einem TikTok-Video wandten sie sich gemeinsam an die Fans von "Off Campus" und verabschiedeten sich mit Küssen in Richtung Kamera. Auf die kursierenden Streitgerüchte gingen sie in dem Clip allerdings nicht ein. Zu diesem Zeitpunkt liefen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Prime-Video-Serie noch. Wenige Tage vor der Preisverleihung wurden die Arbeiten an den neuen Folgen abgeschlossen. Durch das gemeinsame Projekt verbringen Ella und Belmont ohnehin viel Zeit miteinander am Set. Mit ihren Aussagen bei den VMAs machten die beiden Schauspieler nun unmissverständlich deutlich, dass sie freundschaftlich eng verbunden sind und hinter den Spekulationen kein Zerwürfnis steckt.

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Getty Images Bei den MTV VMAs in Los Angeles: Ella Bright und Belmont Cameli am Peacock Theater, September 2026

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Getty Images Ella Bright und Belmont Cameli auf der Bühne bei den MTV Video Music Awards 2026

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"