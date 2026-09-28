Blutkrebsdiagnose für Hannah Waddinghams beste Freundin

Manchmal braucht es keinen Superheldenumhang, sondern nur ein Handy mit vollem Akku: Hannah Waddingham (52) stand ihrer besten Freundin Sadie Nine in deren wohl dunkelster Nacht bei. Die Moderatorin lag 2019 nach einem schweren Sturz mit einer gerissenen Milz einen Monat lang im Krankenhaus, hatte immense Schmerzen und wusste zeitweise nicht mehr weiter. In einem Interview erinnert sich Sadie: "Es gab eine Nacht, in der ich solche Schmerzen hatte, dass ich nicht mehr weitermachen wollte. Ich dachte: 'Ich kann das nicht mehr', aber Hannah war die ganze Nacht mit mir am Telefon. Sie brachte mich zum Lachen und holte mich da heraus. In dieser Nacht hat sie mir das Leben gerettet." Heute kämpfen die Freundinnen erneut gemeinsam: Sadie lebt mit einem multiplen Myelom, einer unheilbaren Form von Blutkrebs. Mit einer Kampagne für Blood Cancer UK wollen sie eine Million Pfund für klinische Studien und bessere Therapien sammeln.

Sadie war damals während eines BBC-Einsatzes am Tower of London auf Kopfsteinpflaster gestürzt. Zunächst gingen die Ärzte lediglich von verletzten Rippen aus, doch tatsächlich war ihre Milz schwer beschädigt. Während des langen Klinikaufenthalts erreichte sie schließlich ihren Tiefpunkt. Als Sadie eine Maske tragen musste, setzte Hannah aus Solidarität kurzerhand eine Unterhose vor ihr Gesicht. Die absurde Aktion brachte die Moderatorin trotz ihrer Schmerzen zum Lachen. "Sie ist mein Fels", betont Sadie in dem Interview. Bereits 2008 und 2013 hatte sie Brustkrebs überstanden. Vor rund acht Jahren führte anhaltende Müdigkeit zu einer Routineblutuntersuchung, bei der das multiple Myelom entdeckt wurde. Anders als ihre früheren Tumore lässt sich dieser Krebs nicht einfach herausoperieren, ihr Zustand wird regelmäßig mit Bluttests und Scans kontrolliert. "Wenn jemand, den man liebt, mit Blutkrebs lebt, erkennt man sehr schnell, wie wichtig Forschung ist. Meine geliebte Freundin Sadie, die für mich wie eine Schwester ist, lebt mit einem Myelom, einem unheilbaren Blutkrebs", erklärt Hannah ihre Motivation. Eine Million Pfund aus der Omaze-Verlosung eines Hauses in Yorkshire sollen nun klinische Studien finanzieren.

Kennengelernt hatten sich die beiden 1999 bei den Proben zum West-End-Musical "Lautrec", später teilten sie sich sogar eine Wohnung in Plymouth. Beim Eurovision Song Contest 2023 und bei Begegnungen mit Paul McCartney (84), Judi Dench (91) und George Clooney (65) gab es reichlich glamouröse Momente für Sadie und Hannah. Für Sadie zählt am Ende aber etwas ganz anderes. "Wir lachen schallend, wenn wir zusammen sind. Es ist wirklich die beste Medizin. Ich wünschte nur, jeder hätte eine Hannah in seinem Leben", schwärmt sie.

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Getty Images Hannah Waddingham bei den Critics' Circle Film Awards im May Fair Hotel in London

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Getty Images Nick Beresford-Cleary und Hannah Waddingham ganz verliebt

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Getty Images Hannah Waddingham, Schauspielerin