Sydney Sweeney sendet Scooter Braun geheime Botschaft im BH

Sydney Sweeney (29) zeigt sich einmal mehr freizügig – und sendet dabei offenbar eine ganz persönliche Botschaft. Auf dem Instagram-Account ihrer Marke Syrn präsentiert sich die Schauspielerin in einem schwarzen Büstenhalter und dem passenden String. Doch nicht nur die knappe Wäsche zieht die Blicke auf sich: Um den Hals der The White Lotus-Darstellerin baumelt eine zarte Kette, deren Anhänger laut The Sun die Initialen von Unternehmer Scooter Braun (45) zeigt. Damit könnte Sydney ihm auf den Aufnahmen eine diskrete Botschaft senden. Eine persönliche Erklärung zu dem Schmuckstück oder seiner Bedeutung liefert sie in dem Beitrag allerdings nicht. Die Aufnahmen wurden im September 2026 veröffentlicht und mit einer schlichten Zeile versehen: "Syd-Selfies mit dem Smooth Cup Demi Bra in After Dark", hieß es in dem Beitrag bei Instagram.

Ihre Marke Syrn hatte die Schauspielerin im Januar 2026 an den Start gebracht. Bei dem Modell, das sie nun selbst vor dem Spiegel vorführt, handelt es sich um den "Smooth Cup Demi Bra" in der Farbe "After Dark". Diesen kombiniert die Schauspielerin auf beiden Bildern mit einem farblich passenden String aus ihrer eigenen Kollektion. Das schlichte schwarze Design und die zurückhaltende Kulisse sorgen dafür, dass sowohl die Unterwäsche als auch der auffällige Anhänger an ihrer Kette klar zu erkennen sind. Die Fans zeigen sich in der Kommentarspalte jedenfalls begeistert von der 29-Jährigen. "Meine Diva", "Hübsche Syd" und "Was für eine perfekte Frau du bist", lauten nur einige der Reaktionen unter dem Beitrag bei Instagram. Ob der Schmuck tatsächlich als Liebesbotschaft an Scooter gedacht ist, lässt Sydney offen. Eine persönliche Erklärung zu dem Anhänger lieferte sie in dem Post nicht. Sie überlässt die Interpretation lieber ihren Followern.

Erstmals in Verbindung gebracht wurden Sydney und Scooter im Juni 2025, nachdem beide bei der Hochzeit von Jeff Bezos (62) und Lauren Sánchez (56) zu Gast gewesen waren. Drei Monate später machten Sydney und Scooter ihre Romanze laut The Sun öffentlich. Seitdem gewährt die Schauspielerin immer wieder kleine Einblicke in ihr Privatleben. Anfang September 2026 veröffentlichte sie bei Instagram einen Fotorückblick, in dem mehrere Schnorchelaufnahmen mit dem Unternehmer zu sehen waren. Auf einem der Unterwasserbilder schwimmen die beiden in aufeinander abgestimmter Schnorchelausrüstung Hand in Hand nebeneinander her. Weitere Schnappschüsse zeigen Sydney auf dem Weg zurück zur Wasseroberfläche. Auf einem anderen Foto blickt das Duo gemeinsam hinunter auf den Meeresboden.

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Getty Images Sydney Sweeney in New York, Dezember 2025

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Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney und Scooter Braun in Australien, 2026

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Instagram / sydney_sweeney Scooter Braun und Sydney Sweeney knutschen auf Mallorca, 2026