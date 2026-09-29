Adam Sandler dreht "Kindsköpfe 3" mit seinen Co-Stars

Mehr als 13 Jahre nach "Kindsköpfe 2" stehen Adam Sandler (60) und seine langjährigen Kollegen wieder gemeinsam vor der Kamera. Ein aktuelles Setfoto vom 29. September, das RTL vorliegt, zeigt den Schauspieler bei den Dreharbeiten zum dritten Teil der Komödienreihe im italienischen Turin. Darauf ist er in einer auffällig pinken Trainingsjacke zu sehen, an seiner Seite ist Chris Rock (61) eindeutig zu erkennen. Bei zwei weiteren Darstellern auf den Aufnahmen dürfte es sich aufgrund ihres Aussehens und ihrer Kostüme um Kevin James (61) und David Spade (62) handeln. Die Freunde von einst sind damit offenbar wieder vereint. Bis das Wiedersehen auch auf den Bildschirmen zu sehen sein wird, müssen sich Fans allerdings noch gedulden: Netflix hat bislang keinen Starttermin für "Kindsköpfe 3" bekannt gegeben.

Angekündigt hatte Adam das Comeback der Truppe bereits Anfang August selbst. Auf Instagram veröffentlichte er ein Foto, das mehrere Darsteller gemeinsam in einem Restaurant zeigt, und schrieb dazu schlicht: "Wir haben euch vermisst." Netflix bestätigte damals die Besetzung und gab außerdem bekannt, dass die Dreharbeiten zunächst in New Jersey gestartet waren. Neben den bekannten Gesichtern sind auch Rob Schneider und der ehemalige Basketballstar Shaquille O'Neal im dritten Teil wieder dabei.

Im ersten "Kindsköpfe"-Film aus dem Jahr 2010 kamen die von Adam, Chris, Kevin, David und Rob (62) gespielten Kindheitsfreunde nach vielen Jahren wieder zusammen – diesmal allerdings mit ihren Familien im Schlepptau. Zur damaligen Besetzung gehörten außerdem Maya Rudolph (54), Salma Hayek (60), Maria Bello und Steve Buscemi (68). Bis auf Rob kehrten die Darsteller 2013 auch für den zweiten Teil zurück. Im dritten Film sollen laut Netflix nun alle genannten Stars wieder dabei sein. Neu zum Ensemble gehören "Modern Family"-Star Julie Bowen (56) und Bailee Madison. Über die Handlung hält sich der Streamingdienst bislang weitgehend bedeckt. Fest steht lediglich, dass die Kinder inzwischen erwachsen sind und sich die Gruppe auf "das ultimative Abenteuer" begibt. Das Drehbuch stammt von Adam und Tim Herlihy, Regie führt Kyle Newacheck.

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Imago Adam Sandler bei der Premiere von "Office Romance" im Egyptian Theatre in Los Angeles

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Getty Images David Spade, Chris Rock, Adam Sandler, Kevin James und Rob Schneider in New York, 23. Juni 2010

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ActionPress / Collection Christophel Jake Goldberg, Salma Hayek, Cameron Boyce, Adam Sandler und Alexys Nycole Sanchez