Das war Dennis Haskins' letzter Auftritt vor seinem Tod

Die Fernsehwelt trauert um eines ihrer bekanntesten Seriengesichter: Dennis Haskins (†75) ist am 27. September 2026 im Alter von 75 Jahren gestorben. Berühmt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Schuldirektor Mr. Belding in der Kultserie "Saved by the Bell". Am Montag wurde die Nachricht von seinem Tod öffentlich. Ein langjähriger Freund und Betreuer des Serienstars im US-amerikanischen Chattanooga im Bundesstaat Tennessee bestätigte sie gegenüber WCTV. Dennis hatte sich bereits vor einigen Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein letzter bekannter Auftritt liegt inzwischen fast acht Jahre zurück: Am 29. Dezember 2018 besuchte er in Los Angeles ein Basketballspiel der Los Angeles Clippers gegen die San Antonio Spurs. In der damals noch Staples Center genannten Arena erschien der Schauspieler im Anzug und lächelte für die Kameras.

Für die Gastgeber endete der Sportabend allerdings weniger erfreulich: Die San Antonio Spurs entschieden die Partie gegen die Clippers für sich. Für Dennis sollte dieser Abend zugleich der letzte Auftritt im Blitzlichtgewitter sein. Nach dem NBA-Spiel wurde der Schauspieler nicht mehr öffentlich gesehen. Noch im Herbst 2018 war er regelmäßig bei Veranstaltungen anzutreffen. Im Oktober besuchte er unter anderem die Premiere des Musicals "A Bronx Tale" sowie die Premiere von "Lucha Vavoom: Inside America's Most Outrageous Show". Einen Monat später wurde der Serienstar außerdem bei einem Spaziergang durch Los Angeles von Fotografen abgelichtet. Nur wenige Wochen danach folgte sein letzter öffentlicher Auftritt beim Basketballspiel.

Nach der Todesnachricht richtete auch sein Agent Jay Schachter bewegende Worte an den verstorbenen Schauspieler. Gegenüber The Hollywood Reporter sprach er von einem "tragischen Verlust" und hob insbesondere Dennis' besondere Beziehung zu seinen Fans hervor. "Alle liebten Mr. Belding, und diejenigen von uns, die Dennis kennenlernen durften, liebten ihn noch mehr. Er war ein großartiger Mensch, und er liebte, ich meine, er LIEBTE seine Fans wirklich", erklärte der Agent. Die beiden verband längst mehr als eine geschäftliche Beziehung: "Er war über 20 Jahre lang mein Klient und enger Freund, und ich werde ihn schrecklich vermissen. Mir ist das Herz gebrochen", wird Jay von dem Portal weiter zitiert.

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Imago Dennis Haskins beim NBA-Spiel Spurs gegen Clippers im STAPLES Center, Dezember 2018

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Imago Sarah Lancaster und Dennis Haskins in einer Szene aus "Saved by the Bell: The New Class" (Staffel 3, 1995)

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Imago Dennis Haskins bei der Premiere von "Living Among Us" im Ahrya Fine Arts Theatre in Beverly Hills, 1. Februar 2018