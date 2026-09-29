Bedingungen: Ramon Roselly träumt von eigener Fernsehshow

Ramon Roselly (32) denkt offenbar über einen neuen Karriereschritt nach: Der Sänger kann sich vorstellen, künftig mit einer eigenen Fernsehshow vor der Kamera zu stehen. In einem exklusiven Video-Interview mit Schlager.de sprach der Musiker anlässlich seines fünften Albums "Alles was du suchst" über diese Ambition. Einfach jedes Angebot annehmen würde er allerdings nicht – ein solches Projekt müsste ganz bestimmte Anforderungen erfüllen. "Ja, kann ich mir vorstellen. Es muss aber was Gutes sein. Es muss passend sein. Das muss sitzen", stellte er gegenüber dem Portal klar. Für den Schlagerstar kommt deshalb längst nicht jede x-beliebige TV-Show infrage. Bevor er seine Zusage gibt, muss ihn das Konzept der Sendung menschlich wie qualitativ vollkommen überzeugen. Um welche Formate oder Sender es sich dabei handeln könnte, ließ Ramon im Interview allerdings noch offen.

Ganz unerfahren ist Ramon vor der Kamera nicht – Moderationserfahrung bringt er bereits mit. Trotzdem zollt er routinierten Live-Moderatoren großen Respekt, vor allem was deren Gespür für unvorhergesehene Momente angeht. "Moderieren kriege ich hin. Aber ob ich es so wie zum Beispiel Stefan hinkriegen würde, das weiß ich nicht. Der ist ein Vollprofi. Die können ja spontan auf jede Situation reagieren. Das ist Erfahrungssache", erklärte er im Interview und verwies damit auf Stefan Mross. Eine Sache liegt dem Musiker ganz besonders am Herzen: die Diskussionen über das Ende von "Immer wieder sonntags". Für Ramon sind solche Shows das Fundament der gesamten Schlagerbranche. Er hofft deshalb, dass dieses traditionsreiche Format erhalten bleibt. "Das macht mich traurig. Ich hoffe, dass sich da noch irgendwas ändert", sagte er zu den Absetzungsplänen.

Die Sonntagsshow verbindet Ramon vor allem mit ihrem langjährigen Moderator – und aus Loyalität zieht er eine klare Linie. "Wenn es weitergehen sollte, dann nur mit Stefan – 'Immer wieder sonntags' ist Stefan Mross! Aber bevor so etwas ganz aufhört, das wäre schade drum, würde ich es machen", betonte er. Seinen großen Durchbruch feierte der Sänger 2020 mit dem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar". Mittlerweile blickt er auf fünf veröffentlichte Alben zurück und ist aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Doch nicht nur im TV, auch live pflegt Ramon den direkten Draht zu seinen Fans: Mit seinem alljährlichen "Weihnachtszirkus" lockt er regelmäßig ein großes Publikum nach Zwickau. Anfang 2026 präsentierte der Sänger außerdem sein Soloprogramm "Der Zirkus meines Lebens" und pflegte damit erneut seine enge Verbindung zur Manege.

Anzeige Anzeige

ActionPress Ramon Roselly im April 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress Ramon Roselly im April 2020 in Köln

Anzeige Anzeige

ActionPress / Hofer, Günter Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags", September 2024