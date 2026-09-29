Bei "Bares für Rares": Jade-Schmuck endet im Händler-Fiasko

Mit einer Schatulle voller Hoffnungen kam Ulrike Müller-Ruchholz in die Trödelshow Bares für Rares – heraus ging sie mit genau derselben Schatulle. Im Gepäck hatte die Verkäuferin ein Schmuckkonvolut aus Asien, das ihre Mutter einst in Hongkong erstanden hatte. Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel (61) nahm die Stücke genau unter die Lupe und ließ dabei zunächst kaum ein gutes Haar an dem vermeintlichen Jade-Schmuck. Heide bemängelte, dass es sich um häufig vorkommende, gefleckte Jade handle, deren Wert entsprechend gering sei. Auch der begehrte Smaragdton fehlte den Stücken komplett. Schnitt, Glanz und Transparenz konnten die Expertin ebenfalls nicht überzeugen. Und als wäre das nicht genug, kam auch beim Metall die Ernüchterung: Statt Gold steckte in den Schmuckteilen schlicht Messing. Moderator Horst Lichter (64) fasste die schonungslose Einschätzung mit zwei Worten zusammen: "Nicht nett". Umso größer war die Überraschung, als die Expertin das gesamte Konvolut am Ende auf 1.000 Euro taxierte.

Ulrike nahm die Händlerkarte an und zog weiter in den Verkaufsraum. Im Händlerraum folgte dann allerdings die Ernüchterung: Die Gebote kletterten gerade einmal auf 450 Euro – und da war Schluss. Für Ulrike kam das nicht infrage, sie ließ den Verkauf kurzerhand platzen und nahm den Schmuck wieder mit nach Hause. Am Ende der Folge standen eine Verkäuferin ohne Deal und eine Lücke von 550 Euro zwischen Expertise und bestem Gebot.

Das läuft aber nicht immer so: Erst vor wenigen Tagen ging im Pulheimer Händlerraum nämlich ein echtes Sammlerstück durch die Decke. Verkäufer Jens aus Landsberg am Lech brachte eine seltene Bronzefigur des Naturgottes Pan mit, ein Stück aus Familienbesitz. Seine Ansage war klar: Mindestens 600 Euro sollten es sein. Die Händler starteten zwar nur mit 100 Euro, doch dann wurde es laut und schnell. Am Ende fiel der Hammer bei starken 760 Euro. Damit lag der Preis satte 160 Euro über dem, was Jens sich erhofft hatte.

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ZDF/Frank Beer Experten Patrick Lessmann, Bianca Berding, Moderator Horst Lichter, Experten Heide Rezepa-Zabel und Detlev Kümmel bei "Bares für Rares"

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel