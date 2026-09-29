90 Kilo Gewichtsverlust: John Goodman strahlt auf Red Carpet

John Goodman (74) hat am Montagabend bei der Premiere seines neuen Films "Digger" in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Auf dem roten Teppich präsentierte sich der Schauspieler mit einer deutlich schlankeren Figur – im Laufe der Jahre soll er rund 90 Kilogramm abgenommen haben. Begleitet wurde er von seiner Ehefrau Anna Beth Goodman, mit der er seit 1989 verheiratet ist. Da sich das Paar nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigt, fiel der vertraute Auftritt umso mehr auf: Arm in Arm posierten die beiden für die Fotografen und lächelten in die Kameras. Auch modisch blieben sie klassisch. John trug einen dunkelblauen Anzug samt passender Krawatte, während Anna Beth in einem bordeauxroten Kleid mit farblich abgestimmten Slingpumps erschien.

In der düsteren Satire "Digger" übernimmt John die Rolle von Präsident Compson, dem Staatsoberhaupt der Vereinigten Staaten. Als politischer Gegenspieler steht ihm die Hauptfigur Digger Rockwell gegenüber, gespielt von Tom Cruise (64). Rockwell ist ein exzentrischer und äußerst wohlhabender Ölmagnat, der für eine verheerende Umweltkatastrophe mitverantwortlich ist. Anschließend versucht er, die Welt davon zu überzeugen, ausgerechnet er könne die Menschheit retten. Regie führte Oscarpreisträger Alejandro González Iñárritu (63), der unter anderem für "Birdman", "The Revenant" und "Babel" verantwortlich war.

Hinter Johns äußerlicher Veränderung steckt ein langer und schwieriger Weg. In seinen schwersten Zeiten wog der "Roseanne"-Darsteller nach eigenen Angaben etwa 181 Kilogramm. Im Jahr 2007 begab er sich wegen seiner jahrzehntelangen Alkoholsucht in eine Entzugsklinik und hörte anschließend mit dem Trinken auf. Fünf Jahre später sprach er gegenüber The Guardian über diese Zeit: "Es waren 30 Jahre mit einer Krankheit, die alle Menschen um mich herum belastete, und es war an dem Punkt angelangt, an dem es jedes Mal immer entkräftender wurde. Es ging um Leben oder Tod. Es war Zeit, aufzuhören." Anschließend veränderte John auch seine Ernährung, strich Zucker weitgehend und setzte auf kleinere Portionen sowie mediterrane Kost. Mit dem Trainer Mackie Shilstone trainierte er zeitweise sechs Tage pro Woche und legte täglich etwa 10.000 bis 12.000 Schritte zurück.

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Getty Images John Goodman im Februar 2014 in Berlin

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Getty Images John Goodman und Anna Beth Goodman, September 2026

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Getty Images John Goodman bei der Premiere von "Digger" in Los Angeles, September 2026