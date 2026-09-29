Céline Dion überrascht Paris auf dem Fashion-Week-Laufsteg

Mit diesem Gast hatte am Montagabend wohl kaum jemand gerechnet: Céline Dion (58) setzte bei der Show von L'Oréal Paris den krönenden Schlusspunkt der Veranstaltung zum Auftakt der Pariser Fashion Week für Frühjahr und Sommer. Das Event vor der Kulisse des Eiffelturms neigte sich bereits dem Ende zu, als plötzlich die ersten Töne ihres Hits "I'm Alive" erklangen. Kurz darauf betrat die kanadische Sängerin die Bühne und performte den Song live vor dem Publikum, wie Paris Match berichtet. Für ihren glamourösen Auftritt entschied sich Céline für ein langes, schwarzes Bustierkleid aus Samt – ein Look, der perfekt zum festlichen Rahmen des prominent besetzten Abends passte. Der Überraschungsmoment war damit zugleich der musikalische Höhepunkt einer Show, die ohnehin jede Menge Starpower zu bieten hatte.

Nach den letzten Tönen blieb Céline nicht lange allein auf der Bühne: Die Stars, die zuvor über den Laufsteg gelaufen waren, kamen zu ihr und feierten die Sängerin mit großem Applaus. Gemeinsam bildeten sie das große Finale der Show. Zuvor hatten zahlreiche bekannte L'Oréal-Gesichter den Catwalk erobert. Zu den prominentesten Teilnehmerinnen gehörten Eva Longoria (51), Kendall Jenner (30) und Jane Fonda (88). Jane präsentierte eine funkelnde rote Robe, während Kendall in einem transparenten schwarzen Kleid über den Laufsteg lief. Andie MacDowell (68) entschied sich für ein langes weißes Modell mit Ärmeln. Damit war die Gästeliste aber noch lange nicht vollständig: Auch Viola Davis (61), Cara Delevingne (34), Simone Ashley (31), Becky Armstrong, Héléna und Philippine Leroy-Beaulieu (63) gehörten zum hochkarätigen Laufstegaufgebot und sorgten vor dem Pariser Wahrzeichen für glamouröse Looks.

"I'm Alive" erschien 2002 und gehört zu den bekanntesten Songs in Célines Repertoire. Dass sie ausgerechnet diese Nummer für ihren Auftritt bei L'Oréal Paris auswählte, machte den Moment für die Zuschauer zum emotionalen Höhepunkt des Abends. Ganz überraschend kam der Auftritt der Musikerin in der französischen Hauptstadt allerdings nicht: Céline hält sich bereits seit rund einem Monat in Paris auf, wo sie eine Reihe besonderer Konzerte gibt.

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Getty Images Céline Dion performt bei der L'Oréal Paris Show während der Paris Fashion Week

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Getty Images Céline Dion bei der Paris Fashion Week

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Getty Images Céline Dion eröffnet ihre Konzertreihe in der Plenitude Arena in Nanterre am 12. September 2026