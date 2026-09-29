Nach BBL-Rücknahme lässt sich Chloe Ferry Haut entfernen

Bei Chloe Ferry (31) hieß es offenbar erneut: ab auf den OP-Tisch. Nachdem sich der Realitystar im Januar 2025 ihren Brazilian Butt Lift hatte rückgängig machen lassen, blieb im Bereich des Pos überschüssige Haut zurück. Genau die ließ sie sich nun chirurgisch entfernen. Öffentlich machte sie den Eingriff mit einem Selfie aus ihrem Krankenhausbett auf Instagram. Die Entscheidung, darüber zu sprechen, sei ihr nicht leichtgefallen, wie sie betont – das Thema sei für sie sehr persönlich und privat. Nach der BBL-Rücknahme hatte Chloe zunächst gehofft, endgültig mit diesem Kapitel abschließen zu können. Doch die verbliebene Haut beschäftigte sie offenbar weiterhin. Nach reiflicher Überlegung entschied sie sich deshalb für eine weitere Operation. Mit ihrem offenen Beitrag möchte die durch Geordie Shore bekannt gewordene TV-Persönlichkeit nun auch darauf aufmerksam machen, dass selbst die Korrektur eines früheren Beauty-Eingriffs neue medizinische Maßnahmen erforderlich machen kann.

In ihrem Beitrag machte Chloe deutlich, dass Operationen von außen betrachtet oft simpler wirken, als sie tatsächlich sind. Vor allem Schönheitseingriffe – und erst recht spätere Korrekturen oder Rücknahmen – könnten Folgen haben, mit denen bei der ursprünglichen Entscheidung niemand rechne. Besonders emotional blickt sie auf ihr 19-jähriges Ich zurück: "Ich wünschte, ich könnte ihr sagen, dass sie bereits genug war. Dass ihr Körper nicht repariert werden musste. Dass sie sich nicht verändern musste, um sich schön, akzeptiert oder wertvoll zu fühlen", schreibt sie auf Instagram. Und weiter: "Mit 19 versteht man nicht immer, wie dauerhaft manche Entscheidungen sein können. Man denkt nicht immer darüber nach, was Jahre später passiert, wenn sich der Körper verändert und man mit Folgen zu kämpfen hat, die man nie erwartet hätte." Verurteilen wolle sie damit niemanden. Stattdessen hoffe sie, wenigstens eine junge Frau zum Innehalten und dazu zu bewegen, sich zu fragen: "Muss ich das wirklich tun?"

Schon vor der Rücknahme ihres BBLs hatte Chloe erklärt, seit Längerem unglücklich mit ihrem Po zu sein. Wie weit der Rückbau gehen sollte, war damals allerdings noch offen. "Chloes oberste Priorität ist es, ihren Po in Ordnung zu bringen. Sie ist schon lange unglücklich damit und wird heute operiert", zitierte The Sun im Januar 2025 eine Quelle. Und weiter hieß es: "Sie ist sich noch nicht sicher, ob er vollständig entfernt oder nur verkleinert wird, aber sie will einfach ihren alten Po zurück." Erfahrung mit Beauty-Eingriffen hat die durch "Geordie Shore" bekannt gewordene Britin reichlich. Nach eigenen früheren Angaben gab Chloe insgesamt mehr als 50.000 Pfund für Operationen aus. Neben dem Brazilian Butt Lift zählten dazu unter anderem zwei Nasenoperationen, Fettabsaugungen und eine Brustvergrößerung.

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Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im Krankenhausbett

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Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry in Finnland 2026

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Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry im Februar 2025