"Kindsköpfe 3": Für Adam Sandler und Co. geht es nach Europa

Für "Kindsköpfe 3" gibt es jetzt erste konkrete Details zu den Dreharbeiten: Laut dem Branchenblatt Production Weekly soll der Dreh zur Netflix-Fortsetzung bereits am 6. Juli 2026 starten. Geplant sind insgesamt drei Monate, in denen die Stars nicht nur in New Jersey und Boston vor der Kamera stehen werden, sondern auch in Europa – genauer gesagt in Italien und Frankreich. Adam Sandler (59), Kevin James (61) und ihre Co-Stars machen sich also bereit für einen echten Europatrip.

Alle wichtigen Gesichter der Reihe kehren für den dritten Teil zurück: Neben Adam und Kevin sind das Chris Rock (61), Rob Schneider (62) und David Spade (61) – sowie die weiblichen Hauptdarstellerinnen Salma Hayek (59), Maria Bello, Maya Rudolph (53) und Joyce Van Patten. Hinter der Kamera übernimmt Kyle Newacheck die Regie, der zuletzt mit Adam zusammengearbeitet hatte. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Freunden, die nach dem Tod eines engen Vertrauten gemeinsam nach Europa reisen, um dort seine Asche zu verstreuen – und gleichzeitig zu beweisen, dass sie in ihren Sechzigern noch immer ordentlich Spaß haben können.

Netflix hatte die Produktion von "Kindsköpfe 3" bereits beim Netflix Upfront-Event im Mai offiziell bestätigt. Die Filmreihe geht damit in ihre dritte Runde. Die ersten beiden Teile erschienen 2010 und 2013 und lebten vor allem von der Chemie zwischen Adam, Kevin und ihren Kollegen sowie dem nostalgischen Charme unbeschwert-verrückter Freundschaft. "Kindsköpfe 3" ist zudem nicht das einzige Revival für den Comedian: Auch "Happy Gilmore 2" hat bei Netflix zuletzt für Aufsehen gesorgt.

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Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

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Getty Images Kevin James und Adam Sandler, 2015

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Getty Images David Spade, Chris Rock, Adam Sandler, Kevin James und Rob Schneider in New York, 23. Juni 2010