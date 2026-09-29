Hochzeit mit Olivia Attwood? Pete Wicks macht klare Ansage

Pete Wicks (37) und Olivia Attwood (35) sind inzwischen auch offiziell ein Paar, doch mit einer Hochzeit wollen sich die beiden offenbar Zeit lassen. Das machte Pete in einem Gespräch mit Amanda Holden (55) und Jamie Theakston deutlich. In der Morgensendung des britischen Radiosenders Heart FM wurde er auf mögliche Hochzeitspläne angesprochen und antwortete: "In nächster Zeit nicht." Wie The Mirror berichtet, steht eine Trauung für das Paar derzeit also nicht auf der Tagesordnung. Dass er seine Partnerin sehr schätzt, machte Pete im selben Interview trotzdem deutlich: "Liv und ich kennen uns schon lange. Es ist großartig: Sie ist wie eine meiner besten Freundinnen, aber zugleich jemand, den ich wirklich attraktiv finde."

Pete und Olivia kennen sich bereits seit fast zehn Jahren. Bei den Specsavers Awards in London begegneten sie sich erstmals, eine Beziehung entstand allerdings erst deutlich später. Nachdem Olivia sich Anfang 2026 von dem Fußballer Bradley Dack getrennt hatte, kamen sich die beiden näher. Statt Hochzeitsplänen könnte bei dem Paar derzeit ohnehin eher ein anderer Wunsch im Vordergrund stehen: Pete kann sich offenbar gut vorstellen, die gemeinsame Hundefamilie noch zu vergrößern. In "This Morning" sprach der Realitystar über seine persönlichen Zukunftsvorstellungen: "Hört zu, ich würde immer gerne mehr Hunde aufnehmen. Meine Lebensaufgabe ist es, aus der Gesellschaft zu verschwinden, etwas Land zu kaufen und einfach mit Hunden zu leben." Ganz so weit ist er nach eigener Einschätzung allerdings noch nicht: "Aber davon bin ich wohl noch ein Stück entfernt", fügte er hinzu.

Dass ihre Beziehung inzwischen offiziell ist, stellt Olivia und Pete zugleich vor eine neue Situation. Olivia hatte erst kürzlich darüber gesprochen, wie ungewohnt es für beide noch sei, dass ihre Liebe plötzlich so viel öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Einerseits möchten sie ihr gemeinsames Glück teilen, andererseits soll ihr Privatleben nicht vollständig nach außen getragen werden. Mit rund 2,8 Millionen Followern (Stand: September 2026) ist das Interesse an Olivias Alltag groß. Sie möchte jedoch selbst entscheiden, welche Einblicke in ihre Beziehung zu Pete sie mit anderen teilt.

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Instagram / olivia_attwood Olivia Attwood und Pete Wicks küssen sich auf Ibiza, Juli 2026

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Instagram / p_wicks01 Olivia Attwood und Pete Wicks kuscheln auf Ibiza, Juli 2026

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Getty Images Pete Wicks, TV-Persönlichkeit