Andy Cohen zeigt seine süßesten Seiten als Zweifach-Papa

Andy Cohen (58) ist nicht nur als Bravo-Moderator und Produzent bekannt – der 55-Jährige ist auch stolzer Vater von zwei Kindern. Sohn Benjamin Allen Cohen (7) kam im Februar 2019 mithilfe einer Leihmutter zur Welt, und Andy war sofort hin und weg. "Ich bin verliebt. Und sprachlos. Und ewig dankbar gegenüber einer unglaublichen Leihmutter. Und ich bin Vater. Wow", schrieb er damals begeistert auf Instagram. Über drei Jahre später folgte dann Töchterchen Lucy Eve Cohen, die am 29. April 2022 ebenfalls per Leihmutterschaft in New York City zur Welt kam. Auch ihre Ankunft verkündete Andy mit großer Begeisterung auf Instagram: "HIER IST LUCY! Lernt meine Tochter Lucy Eve Cohen kennen! Sie wiegt 3,99 Kilogramm und wurde um 17:13 Uhr in New York City geboren!"

Was die Leihmutter angeht, ließ Andy keinen Zweifel daran, wie viel er ihr verdankt. "Danke an meine Rockstar-Leihmutter – und übrigens sind alle Leihmütter Rockstars – und an alle, die dazu beigetragen haben, dieses Wunder möglich zu machen. Ich bin so glücklich", schrieb er auf Instagram. Gleichzeitig verriet er, dass Benjamin kaum erwarten konnte, seine kleine Schwester kennenzulernen. Seinen vollen Terminkalender als TV-Persönlichkeit lässt Andy nicht zwischen sich und seinen Sohn kommen. Gegenüber Hollywood Life erklärte er, wie er seinen Berufsalltag ganz auf Ben abgestimmt hat: "Er geht um 20:30 Uhr ins Bett. Ich fahre zwischen 21:00 und 21:30 Uhr zur Sendung – das ist großartig." Dazu komme, dass er tagsüber immer wieder nach Hause kommen könne, um bei Bens Mittagsschlaf dabei zu sein.

Die Vaterschaft bedeutet Andy besonders viel, weil er sie lange für unmöglich hielt. Gegenüber dem Magazin People erklärte er nach Benjamins Geburt offen: "Als schwuler Mann dachte ich nie, dass das für mich möglich wäre." Als er sich 1988 bei seinen Eltern geoutet habe, habe seine Mutter gesagt, sie müsse die Vorstellung eines Lebens mit Heirat und Kindern für ihn loslassen. Umso mehr genießt Andy heute seinen Alltag als alleinerziehender Vater – und zeigt das auch regelmäßig in den sozialen Medien.

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Getty Images TV-Star Andy Cohen auf der Met Gala 2024

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Instagram / bravoandy Andy Cohen mit deinen Kindern

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Getty Images Andy Cohen, Juli 2025

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