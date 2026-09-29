Katie Holmes und Jason zeigen sich verliebt in Paris

Katie Holmes (47) und Jason Bard Yarmosky genießen derzeit einen verliebten Auftritt nach dem nächsten. Kürzlich kamen die Schauspielerin und ihr Partner Hand in Hand zu Carine Roitfelds Fashionweek-Party im Pariser Restaurant Le Prunier, wie Daily Mail berichtet. Vor den Fotografen zeigten sich die beiden vertraut und ließen sich Seite an Seite ablichten. Für den gemeinsamen Abend setzte Katie auf einen eleganten Look: Sie kombinierte einen lässig geschnittenen Oversizeblazer mit einem weißen Satinrock, dessen lange Fransen zum Hingucker wurden. Jason hielt sein Outfit dagegen deutlich schlichter und trug einen schwarzen Strickpullover zur Jeans. Mit ihrem Besuch in der französischen Hauptstadt setzen die beiden ihre Reise durch die internationalen Modewochen fort. Nachdem sie sich bereits in den USA und Italien gemeinsam bei Veranstaltungen gezeigt hatten, stand nun Paris auf dem Programm.

Schon Anfang September hatten Katie und Jason gemeinsam die Calvin-Klein-Show während der New York Fashion Week besucht, in der vergangenen Woche folgte ein Auftritt bei einer Veranstaltung von Tod's in Mailand. Nun zeigen sich die beiden auch bei der Pariser Modewoche, bei der über neun Tage insgesamt 68 Laufstegshows und 34 Präsentationen der Frühjahr-/Sommerkollektionen 2027 auf dem Programm stehen. Doch nicht nur modisch scheinen Katie und Jason derzeit auf einer Wellenlänge zu liegen. Auch privat soll ihre Beziehung immer ernster werden. Eine der Schauspielerin nahestehende Quelle behauptete gegenüber Daily Mail, Jason "gibt ihr ein großartiges Gefühl". Sogar eine Hochzeit könne sich Katie demnach vorstellen: Sie würde "auf jeden Fall mit dem Gedanken spielen, Jason eines Tages zu heiraten". Das Paar selbst hat sich zu möglichen Hochzeitsplänen bislang nicht geäußert.

Die ersten Liebesgerüchte um Katie und Jason kamen im Juni auf. Einen Monat später zeigten sie sich Hand in Hand bei einer Vorführung von Olivia Wildes (42) Film "The Invite". Schon damals wirkten die beiden laut einem Gast sehr vertraut miteinander. "Er flüsterte ihr ins Ohr und sie lachte. Sie wirkten sehr ungezwungen miteinander und sie hatte den ganzen Abend ein Lächeln im Gesicht", berichtete dieser gegenüber People. Auch während des Films sollen sich Katie und Jason nahe gewesen sein: "Sie saßen während des Films zusammen, und irgendwann hatte sie ihren Kopf auf seine Schulter gelegt. Sie sahen sehr süß aus." Anfang September teilten die beiden schließlich Eindrücke eines romantischen Italienurlaubs, darunter Fotos beim Wandern und Küssen. Für Katie ist es die erste öffentliche Beziehung seit ihrer Romanze mit Bobby Wooten III im Jahr 2022. Zuvor war sie sechs Jahre mit Jamie Foxx (58) liiert. Aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (64) stammt Tochter Suri (20).

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Imago Jason Bard Yarmosky und Katie Holmes bei der Met Opera Gala-Premiere von Macbeth in New York

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Getty Images Bei der Chanel Tribeca Festival Artists Dinner in New York am 8. Juni 2026

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Instagram / katieholmes Jason Bard Yarmosky und Katie Holmes kuscheln